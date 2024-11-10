الأحد 10 نوفمبر 2024
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أخبار مصر

تعرف على قيمة التبادل التجاري والاستثماري بين مصر وماليزيا

السيسي ورئيس وزراء
السيسي ورئيس وزراء ماليزيا.فيتو

 يجري أنور إبراهيم، رئيس وزراء ماليزيا، اليوم مباحثات مع كبار المسئولين المصريين، حيث من المقرر أن يلتقي الرئيس عبد الفتاح السيسي لبحث تعزيز العلاقات بين البلدين في مختلف المجالات فضلا عن بحث عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الإهتمام المشترك.

وتعد مصر خامس أكبر شريك تجاري بالنسبة لماليزيا بين الدول الأفريقية في العام الماضي، حيث بلغت قيمة التبادل التجارى 3.35 مليار رنغيت ماليزي

ومن يناير إلى سبتمبر 2024 وصلت التجارة بين البلدين إلى 3 رنغيت ماليزي مسجلة الزيادة بنسبة 21% مقارنة بالفترة نفسها عام 2023، حيث من المتوقع أن تتجاوز القيمة التجارية لهذا العام أرقام العام الماضي.

 

وخلال السنوات الأخيرة ارتفع التبادل التجاري بين مصر وماليزيا بنسبة نمو 55% وهناك طفرة في الصادرات المصرية إلى ماليزيا بنسبة نمو بلغ 35%، وتركزت أهم الصادرات المصرية لماليزيا على الفوسفات والأسمدة والصادرات الزراعية وصناعات الحديد والصلب.

كما ارتفعت الواردات المصرية من ماليزيا بنسبة نمو 72% وتركز واردات مصر من ماليزيا على الزيوت بأنواعها والملابس والإكسسوارات والزيوت النفطية والمنظفات والمطاط الطبيعي.

وتتركز الاستثمارات الماليزية في مصر في قطاعات البترول والغاز والكهرباء والتشييد والمقاولات والتجارة والسياحة وتكنولوجيا المعلومات أما  الاستثمارات المصرية في ماليزيا فتتركز في قطاع الكيماويات والصناعات الخشبية.

 

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الرئيس عبد الفتاح السيسي السيسي أنور إبراهيم رئيس وزراء ماليزيا

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