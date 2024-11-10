مباحثات مصرية ماليزية لتعزيز العلاقات في مختلف المجالات اليوم

يجرى أنور إبراهيم رئيس وزراء ماليزيا اليوم مباحثات مع كبار المسئولين المصريين حيث من المقرر أن يلتقيه الرئيس عبد الفتاح السيسي لبحث تعزيز العلاقات بين البلدين في مختلف المجالات فضلًا عن بحث عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وترتبط مصر وماليزيا بعلاقات صداقة جيدة تمتد جذورها إلى القرن الماضي حيث تتبنى الدولتان العديد من وجهات النظر المشتركة على الصعيد الدولي وفي المحافل متعددة الأطراف.

كما أن الدولتين ضمن منظمة التعاون الإسلامي وحركة عدم الانحياز والأمم المتحدة مما يدعم التعاون بين البلدين ويسهم في إيجاد حلول للمشكلات العالمية وإرساء قواعد مشتركة لدعم السلام العالمي.

كما تتطابق وجهات نظر مصر وماليزيا حول القضايا العالمية مثل حقوق الإنسان وقضايا البيئة وظاهرة الإرهاب وقضايا اللاجئين وإرساء الديمقراطية.

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