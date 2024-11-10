محمد نجاتي عدو مصطفى شعبان في حكيم باشا

يشارك الفنان محمد نجاتي ضمن أحداث مسلسل حكيم باشا الذى يقوم ببطولته الفنان مصطفى شعبان والمقرر عرضه خلال السباق الرمضاني القادم، ويجسد خلال أحداث العمل شخصية ابن عم حكيم الذى يلعب دوره الفنان مصطفى شعبان، ويظهر له كل الكره خلال أحداث العمل بسبب تميزه عليه في كل شيء.

مسلسل حكيم باشا لمصطفى شعبان



ويتعرض الفنان مصطفى شعبان ضمن أحداث مسلسل حكيم باشا لمطاردة من قبل عصابة تعمل في الآثار، لأنهم يريدون الحصول على ما لديه من آثار.



ويدخل الفنان مصطفى شعبان في صراعات كبيرة مع الفنان أحمد صيام ضمن أحداث مسلسل حكيم باشا بسبب تجارة الآثار، وكل منهم يريد أن يصبح الرجل الأول لمافيا بيع الآثار.

وخلال أحداث العمل يلعب الفنان رياض الخولي شخصية عم حكيم الذي يلعب دوره الفنان مصطفى شعبان، ويقوم بالتنقيب عن الآثار في قرى الصعيد، ويتعرض له أحد الرجال ويقوم بتبليغ الشرطة عنه مما يجعله يقع في العديد من الأزمات.

ويقوم صناع مسلسل حكيم باشا ببناء ديكورات جديدة داخل الحي الريفي بمدينة الإنتاج الإعلامي، تمهيدًا لتصوير بعض مشاهد العمل بها.



وخضع الفنان مصطفى شعبان للتدريب على اللهجة الصعيدية من أجل مسلسله الجديد حكيم باشا، المقرر أن يخوض به السباق الرمضاني المقبل، وتعتبر هذه المرة الأولى التي يخوض فيها مصطفى شعبان الأعمال الصعيدية.

ومن المقرر أن تلعب أمامه دور البطولة النسائية الفنانة سهر الصايغ، والعمل من إخراج أحمد خالد موسى وتأليف محمد الشواف.