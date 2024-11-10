وزير الإسكان يتابع استعدادات أجهزة عددٍ من المدن الجديدة لاستقبال فصل الشتاء

تابع المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مع مسئولي أجهزة مدن: القاهرة الجديدة، ودمياط الجديدة، والنوبارية الجديدة، والسويس الجديدة، خطة العمل بكل جهاز مدينة والاستعدادات النهائية التي تم اتخاذها لاستقبال موسم الشتاء والتعامل مع الأمطار، حفاظًا على الأرواح والممتلكات والثروة العقارية بالمدن الجديدة.



وشدد وزير الإسكان على ضرورة التنسيق مع مختلف الجهات المعنية، ومنها الهيئة العامة للأرصاد الجوية، والدفاع المدني، وكذا ضرورة الانتشار السريع للمعدات، وصيانة روافع الصرف الصحي، وتوفير مصادر التيار الكهربائي اللازم لانتظام عملية التشغيل في حالة هطول الأمطار الغزيرة، وتطهير مخرَّات السيول وشبكات صرف مياه الأمطار والصرف الصحي، بجانب نشر التحذيرات اللازمة حول كيفية اتخاذ الإجراءات الاحترازية للمواطنين بالمدن الجديدة في حالة هطول الأمطار.

تطهير وتسليك جميع خطوط الصرف الصحي وبالوعات الأمطار

وفي هذا الإطار، أكد المهندس عبدالرءوف الغيطي، رئيس جهاز تنمية القاهرة الجديدة، أنه تم مراجعة مختلف الاستعدادات والتجهيزات اللازمة لاستقبال فصل الشتاء، ومنها: تطهير وتسليك جميع خطوط الصرف الصحي وبالوعات صرف الأمطار لضمان جاهزيتها، كما تم التوجيه بضرورة ضبط مناسيب أغطية المطابق والبالوعات بمستوى الطرق مع الالتزام والمتابعة في تغيير التالف منها إن لزم الأمر.

وفي السياق نفسه، تفقد المهندس عبدالرءوف الغيطي، والمهندس أحمد شوقي، معاون نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ومسئولو الجهاز، محطات الصرف الصحي بالمدينة، للتأكد من جاهزيتها واستعدادها لاستقبال أى مياه زائدة تنتج عن هطول المطر، والاطمئنان على كفاءة المولدات الكهربائية والطلمبات، وضرورة استمرار الصيانة الدورية لمكونات المحطات، بجانب تفقد روافع المياه بالمدينة ومحطات الصرف الجارى تنفيذها مثل محطة 11 ومحطة 12 بمنطقة الأندلس.

وفي السياق ذاته، تفقد الدكتور مهندس محمد خلف الله، رئيس جهاز مدينة دمياط الجديدة، يرافقه المهندس صلاح عبد الهادي، نائب رئيس الجهاز، ومسئولو الجهاز محطات رفع الصرف الصحي، ومنها: محطة النوعية ومحطة الإستاد، وعددٍ من المحطات بالمدينة، والتى بلغت 29 محطة بمختلف أحياء المدينة، للتأكد من استعدادها وجاهزيتها وكفاءة العمل بها بكامل طاقتها لاستقبال مياه الأمطار، والتعامل مع المواقف الطارئة المرتبطة بفصل الشتاء.

وأكد رئيس الجهاز، الالتزام التام بمراجعة أعمال الصيانة للمحطات والمعدات بالإضافة إلى تجهيز وصيانة مولدات الكهرباء اللازمة لعمل تلك المحطات والمراجعة الفنية للطلمبات الغاطسة وتطهير البيارات أولًا بأول، وكذلك تطهير بلاعات المطر وتجهيز سيارات ومركبات التدخل السريع.

محطة معالجة المخلفات الصناعية السائلة بعتاقة

وتفقدت المهندسة أسماء مخلوف، رئيس جهاز تنمية مدينة السويس الجديدة، يرافقها مسئولو الجهاز، محطة معالجة المخلفات الصناعية السائلة بعتاقة بالحي الصناعي الاول بمدينة السويس الجديدة.

كما تفقدت رئيس الجهاز خطوط الانحدار، وأعمال تسليك بالوعات المطر ومطابق الصرف بالحي الصناعي الأول بمدينة السويس الجديدة ضمن الاستعداد لموسم الشتاء، للتأكد من جاهزية روافع مياه الشرب ومحطات الصرف، مؤكدةً ضرورة خروج المياه وفقًا للمواصفات المعمول بها وسحب عينات الصرف بانتظام من مطابق المصانع والشركات والسيطرة الكاملة على شبكة الانحدار وجاهزية معمل المحطة.

وقام المهندس أشرف السماليجي، رئيس جهاز مدينة النوبارية الجديدة، بجولة ميدانية لمتابعة أعمال المرافق، شملت تفقد روافع الصرف الصحي بالحيين السكنيين الأول والثاني وإبني بيتك والمنطقة الصناعية الثانية بمدينة النوبارية.



واطّلع خلال الزيارة على سير تشغيل المحطات، وكفاءة المولدات أثناء الأحمال المرتفعة، وذلك في إطار المتابعات المستمرة والدورية للمرافق، بهدف الحفاظ على جاهزيتها وضمان عملها بأعلى كفاءة، خاصة مع اقتراب فصل الشتاء.