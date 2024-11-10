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تقديم الخدمات الطبية المجانية لـ 1299 مواطنًا بقرية ههيا بمركز المنيا

تقديم الخدمات الطبية
تقديم الخدمات الطبية المجانية

صرح اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، أن مديرية الصحة تواصل تقديم الخدمات الصحية المجانية للمواطنين في مختلف المراكز، مؤكدًا أن تلك القوافل تأتي لتعزيز صحة المواطنين، وتلبية احتياجاتهم الطبية، وخاصة فى المناطق البعيدة.

تقديم الخدمات الطبية المجانية لـ 1299 مواطنًا بقرية ههيا بمركز المنيا

وأشار اللواء كدواني إلى أن القافلة الطبية فى قرية ههيا بمركز المنيا أسفرت عن الكشف الطبي على 1299 مواطنًا، وصرف العلاج المجاني، وإجراء الفحوصات اللازمة، كما تم تحويل 12 حالة إلى المستشفيات لاستكمال العلاج.

وكيل وزارة الصحة بالمنيا

 

وأوضح الدكتور محمد عبد الحكيم وكيل وزارة الصحة بالمنيا أن القافلة قدمت خدمات طبية شملت 257 حالة جراحة، 286 حالة أطفال، 268 باطنة، 60 نساء، 67 حالة أسنان، 116 مسالك، 121 جلدية، 19 حالة تنظيم أسرة، و105 حالات أنف وأذن، إلى جانب إجراء 212 تحليلًا مختلفًا و6 حالات أشعة عادية، إضافة إلى الكشف المبكر للضغط والسكر على 89 مترددًا، كما تم عقد ندوات تثقيف صحي لـ 167 من أهالي القرية لرفع الوعي الصحي.

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