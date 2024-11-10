الأحد 10 نوفمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

تداول 38 ألف طن بضائع بموانئ البحر الأحمر

موانئ
موانئ

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 9 سفن وتم تداول 38000 طن بضائع عامة ومتنوعة، 680 شاحنة و447 سيارة.

معدل تداول الحاويات 

 شملت حركة الواردات 4000 طن بضائع، 312 شاحنة و366 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 34000 طن بضائع، 368 شاحنة و81 سيارة. 

وتغادر ميناء سفاجا اليوم العبارتين أمل ودليلة بينما استقبل الميناء بالأمس السفينتين خديجة جيهان وأمل فيما تغادر السفينة JUPITER وعلى متنها 23 ألف طن فوسفات متجهة إلى الهند والسفينة Alcudia Express.

 

 كما تم تداول 3800 طن بضائع و212 شاحنة بميناء نويبع من خلال رحلات مكوكية (وصول وسفر) لثلاث سفن وهى بريدج، آور وآيلة، ويستقبل ميناء بورتوفيق السفينة KALINA وعلى متنها 346 سيارة بوزن 700 طن قادمة من جدة.
وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 1213 راكب بموانيها.
 

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر المركز الاعلامي موانئ البحر الأحمر ميناء بورتوفيق حركة الصادرات

مواد متعلقة

بسبب الأطفال، النقل تحذر المواطنين بمنع توقف القطارات بهذه المحطات

أخبار مصر اليوم: استمرار ضخ البيض التركي بالمجمعات بسعر 150 جنيها للطبق.. المحافظون يستعرضون موقف التصالح وجهود ضبط الأسواق.. ودرجات الحرارة المتوقعة غدا الأحد 

السكة الحديد: مواعيد القطارات على خطى (القنطرة شرق / بئر العبد والعكس)

خطوط القطارات الأعلى تأخيرا اليوم

وزارة النقل تدرس التعاون مع جيوبوتي فى مجالات النقل البري والبحري

مواعيد تشغيل قطارات بئر العبد وسيناء

6 محاور رئيسية ضمن خطط تشغيل الأتوبيس الترددي

تداول 10 آلاف طن بضائع بموانئ البحر الأحمر

الأكثر قراءة

البحوث الفلكية يفجّر مفاجأة حول الخبير الهولندي وتوقعاته بتعرض مصر لزلزال مدمر

القصة الكاملة للتحقيق مع نجل داعية شهير بتهمة حيازة مواد مخدرة

موعد مباراتي مصر أمام كاب فيردي وبوتسوانا في تصفيات أمم أفريقيا

تباين أسعار الأسمدة في الأسواق

أخبار مصر: البحوث الفلكية يفجّر مفاجأة حول توقعات الخبير الهولندي بتعرض مصر لزلزال مدمر، صلاح يلاحق هالاند، وفاة والدة مفيدة شيحة، إطلاق مبادرة دعم الصحة النفسية

عند التقديم على قرض.. تحذيرات للضامن وعقوبة المخالف وشروط يجب اتباعها (انفوجراف)

منتخب مصر الأول يبدأ اليوم استعداداته لمواجهتي كاب فيردي وبوتسوانا

جولة مفاجئة لوزير التعليم على مدارس المرج بالقاهرة

منوعات

المزيد

12 ضحية وفقدان العشرات بانهيار أرضي في الكاميرون (فيديو)

إخلاء قرية مهددة بانهيار أرضي ضخم بسويسرا

تبادلا الطعنات وإطلاق الرصاص، نهاية مأساوية لزوجين أمريكيين

امرأة تنتصر على شركة فصلتها خلال وقت كورونا

المزيد

خدمات

المزيد

استقرار أسعار السكر اليوم الأحد في الأسواق

بسعر يبدأ من 28 جنيهًا، تعرف على أسعار الأرز الأبيض اليوم الأحد بالسوق المحلي

سعر كيلو النحاس الأحمر بالسوق المحلية اليوم السبت 9/11/2024

سعر طن القصدير اليوم السبت في البورصات العالمية

المزيد

انفوجراف

عند التقديم على قرض.. تحذيرات للضامن وعقوبة المخالف وشروط يجب اتباعها (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

التباهي بالمال والولد، تفسير الشعراوي للآية 34 من سورة الكهف (فيديو)

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الأحد 10 - 11- 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الأحد 10 - 11- 2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads