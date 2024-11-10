رئيس هيئة الأنفاق يكشف تفاصيل خطة 2030 للتوسع في شبكة الجر الكهربائي

قال الدكتور طارق جويلى رئيس الهيئة القومية للأنفاق إن الهيئة تعمل على تحقيق رؤية وزارة النقل 2030 من خلال تنفيذ شبكة الجر الكهربائى الأخضر صديق البيئة، وتشمل (مترو الأنفاق - القطار الكهربائى الخفيف - المونوريل - القطار السريع)، وتحقق التكامل فيما بينها لتبادل خدمة نقل الركاب، ويتم حاليًا وطبقًا لتوجيهات القيادة السياسية استكمال شبكة مترو الأنفاق.

كما تشمل الخطة الاستراتيجية للهيئة مجموعة من المشروعات المخطط تنفيذها حتى عام 2030، منها تنفيذ الخط السادس للمترو والجارى دراسته حاليًا، وتنفيذ المرحلة الثانية من الخط الرابع للمترو «الفسطاط - الرحاب»، وجار دراسة مد الخط حتى العاصمة الإدارية، وامتداد الخط الأول للمترو حتى شبين القناطر، فضلًا عن تنفيذ الجزء الثالث من المرحلة الرابعة من الخط الثالث للمترو «هيلوبوليس - مطار القاهرة»، وسيتم دخولها حيز التنفيذ فور توفر التمويل اللازم لتنفيذها، وبخاصة أنه تم تشغيل جميع محطات الخط الثالث.