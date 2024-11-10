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إصابة 4 عمال في انقلاب ميكروباص بصحراوي المنيا

إصابة 4 عمال في إنقلاب
إصابة 4 عمال في إنقلاب ميكروباص، فيتو

 أصيب 4 عمال إثر انقلاب سيارة ميكروباص، على الطريق الصحراوي الشرقي الجديد، المار على نطاق محافظة المنيا، تم نقل المصابين إلى المستشفى وتحرير محضر بالواقعة.

 

إصابة 4 عمال إثر انقلاب ميكروباص بصحراوي المنيا

 تلقت الأجهزة الأمنية، إخطارا من غرفة عمليات النجدة يتضمن انقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الصحراوي الشرقي الجديد وتحديدا أمام مدخل قرية بني حسن الشروق التابعة إداريا لمركز أبوقرقاص جنوب محافظة المنيا، بسبب السرعة الزائدة واختلال عجلة القيادة.

 

انقلاب ميكروباص بصحراوي المنيا

 على الفور انتقلت سيارات الإسعاف والأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ وتبين إصابة 4 عمال، وهم عمر محمد سيد، 30 سنة، عامل، وشقيقه مصطفى، 34 سنة، ويونس توني يونس، 52 سنة، عامل، فارس ضاحي إبراهيم، 30 عاما، مقيمين جميعا بمحافظة أسيوط.

 

مستشفى ملوي التخصصي

 تم نقل المصابين إلى مستشفى ملوي التخصصي، لتلقي العلاج اللازم، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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