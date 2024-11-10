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رياضة

موعد مباراتي مصر أمام كاب فيردي وبوتسوانا في تصفيات أمم أفريقيا

منتخب مصر الأول لكرة
منتخب مصر الأول لكرة القدم، فيتو

يستعد منتخب مصر الأول لكرة القدم خلال الأيام المقبلة، للدخول في معسكر تدريبي مغلق؛ استعدادًا لخوض مباراتي الجولتين الأخيرتين من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية 2025 بالمغرب.

 

موعد مباراتي منتخب مصر المقبلتين

 ويلتقي منتخب الفراعنة في المواجهة الأولى أمام منتخب كاب فيردي يوم 15 نوفمبر الجاري في تمام الساعة 6 مساء بتوقيت القاهرة، على الملعب الوطني في كاب فيردي.

أما المباراة الثانية فتجمع منتخب مصر أمام نظيره منتخب بوتسوانا يوم 19 نوفمبر في تمام الساعة التاسعة مساء على ستاد القاهرة الدولي.

 

القناة الناقلة لمباراتي مصر أمام الرأس الأخضر وبوتسوانا

ومن المقرر أن تقوم شبكة قنوات بي إن سبورت بنقل مباراتي منتخب مصر أمام الرأس الأخضر وبوتسوانا على الهواء مباشرة، كونها الناقل الحصري لمباريات تصفيات الأمم الإفريقية.

منتخب الرأس الأخضر، فيتو
منتخب الرأس الأخضر، فيتو

حكام مباراتي مصر أمام كاب فيردي وبوتسوانا

اختارت لجنة الحكام في الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" طاقمي حكام من كوت ديفوار وجامبيا لإدارة مباراتي مصر أمام كاب فيردي ثم بوتسوانا على الترتيب بختام مباريات تصفيات أمم أفريقيا التي ستقام في المغرب 2025.


حكام مباراة كاب فيردي ومصر

حكم ساحة: إبراهيم كاليلو توريه

حكم مساعد أول: أدو هيرمان ديزيريه نجوه

حكم مساعد ثاني: نوهو واتارا

حكم رابع: هيوز موديست ريتشارد كوكورا.

 

حكام مباراة مصر وبوتسوانا

حكم ساحة: عبد الله جاميه

حكم مساعد أول: مصطفى بوجانج

حكم مساعد ثاني: عبد العزيز بوليل جاو

وحكم رابع: لامين جاميه

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