الأحد 10 نوفمبر 2024
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ثقافة وفنون

مايا دياب تستعد لـ طرح أغاني جديدة بموسم الشتاء

مايا دياب، فيتو
مايا دياب، فيتو

 تواصل الفنانة اللبنانية مايا  دياب تجهيز أغاني فصل الشتاء، تمهيدا لطرحهم بشكل منفرد خلال الفترة المقبلة، وذلك بعد طرحها لعدد أغاني مؤخرًا ومن ضمنهم عروس وقولي.

 

أغاني مايا دياب 

 وتتواجد مايا دياب خلال هذه الأيام في الاستديو، من أجل تسجيل عدد من الأغاني المختلفة تتعاون فيها مع عدد من الشعراء والملحنين والموزعين الموسيقيين ومن أبرزهم محمد رحيم، ومن المقرر أن تستقر على الأغاني التي سجلتها تمهيدا اطرحهما خلال الشتاء.

 

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الفنانة اللبنانية مايا دياب مايا دياب اغاني مايا دياب محمد رحيم

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