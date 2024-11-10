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رياضة

اليوم فتح باب الترشح لانتخابات اتحاد الكرة المصري

اتحاد الكرة المصري،
اتحاد الكرة المصري، فيتو

يفتح اتحاد الكرة اليوم الأحد ١٠ نوفمبر، باب الترشح للراغبين في خوض السباق الانتخابي للحصول على عضوية الاتحاد المصري لكرة القدم في الدورة القادمة والتى تستمر أربع سنوات تنتهي في العام ٢٠٢٨ 

موعد انتخابات اتحاد الكرة المصري

وتجري عملية الاقتراع لاختيار المجلس الجديد الذي سيقود إدارة شئون الكرة المصرية في العاشر من ديسمبر المقبل 

نظام الترشح في انتخابات اتحاد الكرة

وينص نظام الترشح فى انتخابات اتحاد الكرة وفقًا للائحة النظام الأساسي، على عدم الترشح بشكل فردي، وسيكون الترشح بنظام القائمة الموحدة.

ولم تعلن أي قائمة الترشح أو تكشف عن أسمائها بشكل رسمي، ومن المتوقع الإعلان عن التحركات الرسمية والكشف عن أسماء كل قائمة بالكامل خلال الأيام المقبلة، خاصة أن باب الترشح سيفتح اليوم الأحد

وتولى مجلس إدارة اتحاد الكرة الحالي مهمته في يناير عام 2022 خلفًا للجنة الثلاثية المؤقتة برئاسة أحمد مجاهد.

أبرز المرشحين على مقعد رئيس الجبلاية

 

أعلن أحمد مجاهد، رئيس اللجنة الثلاثية السابق لاتحاد الكرة في وقت سابق، ترشحه للانتخابات المقبلة في الجبلاية، بعد نهاية فترة المجلس الحالي برئاسة جمال علام، وكتب مجاهد عبر حسابه على فيس بوك: “توكلت على الله، بعد استطلاع رأي غالبية الأندية أعضاء الجمعية العمومية وأخذ رأي الكثير من المعنيين، وقد تم الاستقرار على قائمة متوازنة ما بين الخبرة والشباب وسنعلن الأسماء بمجرد فتح الباب” إلا أن أحمد مجاهد أكد في تصريحات إعلامية أنه لن يترشح في انتخابات اتحاد الكرة على منصب الرئيس حال قرر صديقه هاني أبو ريدة خوض السباق الانتخابي.

هانى أبو ريدة، فيتو
هانى أبو ريدة، فيتو

وكشفت مصادر مطلعة داخل اتحاد الكرة أن هاني أبو ريدة عضو المكتب التنفيذي الاتحادين الدولي والإفريقي ينوي الترشح في انتخابات اتحاد الكرة بقائمة تجمع بين عنصري الخبرة والشباب.

محمود الشامي يعلن خوض انتخابات اتحاد الكرة

وكشف محمود الشامي عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم السابق عن نيته خوض الانتخابات بمجلس الجبلاية خلال الدورة المقبلة، مؤكدًا أنه لا يفكر مطلقًا في الترشح على منصب رئيس الاتحاد.

مجدي عبد الغني يعلن ترشحه على رئاسة اتحاد الكرة

أعلن مجدي عبد الغني في ساعة متأخرة من مساء أمس السبت، ترشحه لانتخابات اتحاد الكرة المقبلة على منصب الرئيس.

وقال عبد الغني في تصريحات لملعب الشمس: “نويت بعد استخارة الترشح لمنصب اتحاد الكرة على منصب الرئيس في وجود قائمة قوية”.
 

وتابع: “القائمة بها العديد من الأسماء القوية وستكون هناك مفاجآت بالقائمة”.

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