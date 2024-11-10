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عقارات

الإسكان تطرح وحدات تجارية وخدمية للبيع بالمزاد العلني

مزاد علني
مزاد علني

تطرح وزارة الاسكان ممثلة فى هيئة المجتمعات العمرانية عدد من الوحدات التجارية والخدمية للبيع بالمزاد العلني.

وتطرح بمدينة العاشر من رمضان 5 محلات تجارية وصيدلية بمساحات تتراوح بين 15 – 45 متر مربع بالسوق التجاري بالقطعة رقم 75 بالمدينة، وذلك للبيع بالمزاد العلني.

وتعقد جلسة المزاد يوم 2 ديسمبر المقبل، ويتم استكمال سداد 10% من القيمة البيعية الإجمالية الراسي بها المزاد و5% وديعة صيانة تسدد خلال شهر وقبل الاستلام والباقي يتم سداده بنظم تقسيط ميسرة.

قال الدكتور مهندس أحمد إسماعيل جبر، رئيس جهاز تنمية مدينة العبور الجديدة، إنه تم بيع 12 محلًا تجاريًا أسفل العمارات السكنية بمنطقة المجد في الحي 39 ومنطقة اللؤلؤ في الحي 14، بالإضافة إلى 6 وحدات إدارية في منطقة سكن مصر بنفس الحي، وذلك بالمزاد العلني بمقر الجهاز.
وأكد رئيس جهاز مدينة العبور الجديدة، أن ذلك يأتي تنفيذًا لتوجيهات المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بتعزيز الدور التنموي وتوفير مختلف الخدمات للمواطنين والمستثمرين على حدٍ سواء، من خلال تنظيم المزادات العلنية، وتطوير البنية التحتية لضمان توفير بيئة حضارية متكاملة تلبي احتياجات السكان.


جدير بالذكر أن مساحات المحال المباعة تراوحت بين (11.5م2: 15.5م2 )، بينما تراوحت مساحات الوحدات الإدارية بين ( 49م2: 54 م2 ) مما يلبي الاحتياجات المتنوعة للمستثمرين وأصحاب الأعمال الصغيرة.

وعُقدت جلسة المزاد بحضور الدكتور مهندس أحمد إسماعيل جبر، ومسئولي الإدارات المختلفة بالجهاز، إلى جانب ممثل عن مجلس الدولة، ومجموعة من ممثلي قطاع الشئون التجارية والعقارية والمالية من رئاسة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ووزارة المالية.

ويُعد هذا المزاد خُطوة إضافية ضمن سلسلة من المزادات المرتقبة التي سيُعلن عنها في الصحف الرسمية مما يسهم في تعزيز فرص الاستثمار، وتوفير خدمات متنوعة لسكان مدينة العبور الجديدة، دعمًا لرؤية المدينة التنموية المتكاملة.

 

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العاشر من رمضان العبور الجديدة المجتمعات العمرانية المجتمعات العمرانية الجديدة المهندس شريف الشربينى

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