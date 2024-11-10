الأحد 10 نوفمبر 2024
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محافظات

عاطل يشعل النيران في منزل والده المسن لخلافات أسرية بسوهاج

الشرطة المصرية، فيتو
الشرطة المصرية، فيتو

تلقت الجهات الأمنية بمديرية أمن سوهاج بلاغا من الأهالى بنشوب حريق بمنزل بدائرة مركز دار السلام  مشيد بالطوب اللبن، حيث تم الدفع بعدد سيارة إطفاء وقد تم السيطرة عليه وإخماده وكلفت إدارة البحث بالتحري عن الواقعة.


نشوب حريق في منزل مشيد بالطوب اللبن ومسقوف بالبوص 


تلقى اللواء صبرى عزب مساعد الوزير ومدير أمن سوهاج إخطارا من اللواء محمود طه مدير المباحث الجنائية ما يفيد تلقيه من الرائد هيثم الحجيرى رئيس مباحث مركز شرطة دار السلام بنشوب حريق محدود بمنزل مكون من طابق أرضي مشيد بالطوب اللبن ومسقوف بالبوص وأفلاق النخيل ملك المدعو  رمضان ط ع س - سن 69 بالمعاش ومقيم دائرة المركز وتم الدفع بعدد " 1  " سيارة إطفاء وتم السيطرة علي الحريق وإخماده  

بالانتقال والفحص لــم ينجــم عــن ذلك ثمــة إصابـــات وأن التلفيات احتراق باب المنزل الأمامي وجزء من السقف. 


التحقيقات تكشف أن الابن وراء نشوب الحريق فى منزل والدة لخلافات أسرية 
وخلال التحقيقات أفاد المالك باتهام نجله 35 عاما لا يعمل ومقيم بذات الناحية بإشعال الحريق بسبب وجود خلافات أسرية.

وقد تمكنت القوة الأمنية من ضبط المتهم وبمواجهته اقر بارتكاب الواقعة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة.

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