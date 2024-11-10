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حوادث

أنشأوا مقبرة وهمية، حبس عصابة بيع الآثار المزيفة

حبس متهم، فيتو
حبس متهم، فيتو

أمرت نيابة الجيزة بحبس عناصر تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم، وبيع آثار مزيفة بالجيزة.

 

أنشأوا غرفة على هيئة مقبرة أثرية داخل مزرعة

 

أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة قيام (11 عنصرا إجراميًّا) بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه فى النصب والاحتيال على المواطنين عن طريق إيهامهم بحيازتهم قطع أثرية للبيع وعملات أجنبية لاستبدالها خارج نطاق السوق المصرفية.

 

 وكشفت التحريات عن أعضاء العصابة الذين يقومون باستدراج المواطنين عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي، وعقب الاتفاق معهم على اللقاء يقومون بالاستيلاء على أموالهم.

كما أسفرت التحريات عن قيامهم باستغلال غرفة "مشيدة على هيئة مقبرة" كائنة بمزرعة بمحافظة الفيوم لاستدراج ضحاياهم وإيهامهم بالعثور على مقبرة أثرية.

 

ضبط تشكيل عصابي لبيع قطع أثرية مزيفة واستخدامها في النصب 

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم بعدة مأموريات أسفرت عن ضبطهم، وعُثر بحوزتهم على العديد من المضبوطات، أبرزها (4 بنادق خرطوش -  فرد خرطوش – طبنجة – عدد 7 سيارات - حجر منقوش عليه رسومات فرعونية – 30 تمثالا "مقلدا" – 2 لوحة وتابوت فرعونى، فارغين "مقلدين"- كمية من المبالغ المالية عملات محلية وأجنبية "مقلدة").

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجار العرض على النيابة العامة.

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