النيابة تعاين موقع حريق مخزن برك الخيام بكرداسة
انتقل فريق من النيابة لموقع اندلاع حريق هائل في مخزن بمنطقة برك الخيام بكرداسة محافظة الجيزة، وأمرت بانتداب المعمل الجنائي للتعرف على سبب الحريق.
تلقت غرفة عمليات الجيزة بلاغًا بنشوب الحريق داخل مخازن خردة خلف مدرسة إعدادية بمنطقة برك الخيام بكرداسة.
وعلى الفور، تم الدفع بـ 3 سيارات إطفاء إلى موقع الحادث، كما تم فرض كردون أمني حول الموقع لضمان السيطرة على الحريق والحد من انتشاره.
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