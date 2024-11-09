الأحد 10 نوفمبر 2024
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حوادث

قرار عاجل من النيابة بشأن مصرع طفلين توأم وإصابة الأب في حريق شقة بالعمرانية

حريق شقة، فيتو
حريق شقة، فيتو

لقي طفلان توأم مصرعهما إثر حريق شقة في شارع الشعب بمنطقة العمرانية فيما يتم إسعاف والدهما. 

وأمرت النيابة بانتداب المعمل الجنائي للتعرف على سبب حريق، كما أمرت باستدعاء شهود العيان لسماع أقوالهم، للوقوف على سبب الحريق، وكلفت بإجراء تحريات المباحث حول الواقعة لبيان أسباب ومدى وجود شبهة جنائية من عدمه. 

تلقت غرفة النجدة بلاغا باندلاع حريق في شقة بشارع الشعب دائرة قسم شرطة العمرانية وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية إلى مسرح البلاغ وتبين نشوب حريق في شقة بداخلها أب وطفليه التوأم يبلغان من العمر 6 سنوات يقيمان برفقة والدهما.

كشفت التحريات أن الحريق أسفر عن مصرع الطفلين وإصابة الأب بحالة اختناق، تم نقل جثتي الطفلين إلى المستشفى وتقديم الإسعافات اللازمة للأب.

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