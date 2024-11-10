لف الخنجر بورق فويل، ماذا فعل المتهمان بجثة نجل سفير سابق بعد التخلص منه بزايد؟

شهدت جلسة محاكمة المتهمين بقتل نجل سفير مصر الأسبق بإحدى الدول، مفاجآت مدوية من بينها طريقة تنفيذ الجريمة والتخطيط لقتل المجني عليه بالاشتراك مع باقي المتهمين.

محاكمة المتهمين بقتل نجل سفير مصر

كشف المتهم الأول، طريقة هروبه من مسرح الجريمة حتى القبض عليهما، حيث قال صحبي مارك خد سلاح الجريمة بإيده وجاب ورق فويل من المطبخ، ولف سكينة وخنجر، وأنا شوفت منظر الدم كان بشع جدًا، و(عمرو) كان شكله مزرق ووحش جدا، وصعب عليا جدا، فقولت لـ(مارك) أنا مش همشي غير لما أغطي (عمرو) علشان حرام، فمسكنا (عمرو) وبرمناه في السجادة، ومشينا.

وأضاف: قولنا نعيش حياتنا عادي محدش هياخد باله من إننا قتلنا (عمرو) لحد يوم الجمعة الساعة 9 الصبح لقيت البوليس تحت البيت، فنزلت قابلت (مارك) وقالي تعالى نطلع على دمنهور عند جدته.

اختتم أقواله: «وقعدنا هناك واتغدينا، وإحنا قاعدين في البيت لقينا عربيات البوليس جت، وكانت ساعتها الساعة 4 الفجر، وكانوا 6 شرطة لابسين ملابس ملكي عادي وجايين بعربيات متفيمة gmc وخدونا على قسم دمنهور».

وجاء نص اعترافات المتهم، بأن والدته كانت على علاقة غير شرعية مع ضابط وقامت بخيانة والده مما دفعه إلى تطليقها، وكانت الأسباب التى دفعته إلى الإقدام على الانحراف الأخلاقي والسلوكي.

وجاء فى نص أقوال المتهم، أنا كان ليا فلوس عند عمرو بسيوني فاتفقت مع صاحبي اننا نروح ونسرقه ولو صحي من النوم واحنا بنسرق نقتله وجهزت صاعق كهرباء وسكينة وروحنا وخلصنا عليه لما صحي من النوم.

واستكمل المتهم؛ وأنا اتولدت في أسرة من القاهرة وأمي اسمها “مني.س. ز” وطفولتي كانت في حدائق المهندسين في الشيخ زايد وأنا أكبر إخواتي عائشة وكارما وآدم وأمي وأنا عندي ٧ سنين اتطلقت من أبويا بسبب أنها كانت بتخونه وعلى علاقة بضابط علشان عايزة توصل للسلطة.

وأضاف المتهم الأول فى اعترافاته ؛ فاتجوزت عقيد بإحدى الجهات اسمه “ م. ي ” م " وروحت عشت عند جدتي لحد لما نسيت الموضوع شوية وبعدها كملت الحياة مع والدتي في حدائق المهندسين وكانت طفولتي سيئة ومليش صحاب خالص غير واحد ساكن جمبي في الكمبوند واتعرفت عليه على تبة حدائق المهندسين مع إنه مش شبهي خالص لأن قلبه ميت ومبيخافش وهو الوحيد اللي كان بيسمع مشاكلي وكان بيقولي أسيب البيت دايمًا.

وأضاف المتهم بأن صديقه هو اللى دخلني سكة المخدرات كنا قاعدين في التبة في حدائق المهندسين فلقيته بيلف سيجارة حشيش وبيدهالي اشربها وشربتها حسيت إن تسمي هدي ومشاكلي كله بتعرض قدامي زي علي الشاشة وافتكر كل حاجه حصلتلي في حياتي اللي هي جدتي أو أبويا لأنها الوحيدة الي كلت حنينة عليا وأبويا وأمي كانوا قاسيين عليا وبيز عقولي وبيضربوني.

ودايمًا ومش قادر أنسى أمي وأبويا بيتخانقوا مع بعض وأنا صغير وبيضرب أمي جامد لدرجة إن أنا روحت اتعلم ايكيدوا مخصوص علشان أبويا ميعرفش يضربني، وجدتي اشتركتلي في نادي الصيد في أكتوبر، واتعلمت الايكيدوا وهو عبارة عن فن تكسير العظام والكابتن اللي دربني اسمه سينسيه عاصم وعلمني لو عايز أعجز حد أضربه على كتفه في مفصل معين ولو عايز الخصم بتاعي ميمشيش لمدة معينة بضربه على رجله من الخلف.

قصة قتل نجل سفير مصر الأسبق

قررت محكمة جنايات الجيزة اليوم السبت، تأجيل أولى جلسات محاكمة المتهمين بقتل نجل سفير سابق، لسرقة سيارته وممتلكات داخل فيلته في أحد الكمبوندات بالشيخ زايد لجلسة 7 ديسمبر.

وكانت النيابة العامة قد تلقت من قسم شرطة أول الشيخ زايد بمديرية أمن الجيزة بلاغا بالعثور على جثة موظف بإحدى الشركات بالخارج، وبه إصابات عبارة عن طعنات وجروح متفرقة بالجسم داخل مسكنه بدائرة القسم، وبسؤال والده قرر بأن نجله المتوفى يعمل بالخارج وفى إجازة منذ شهر ويقيم بمفرده.

وأسفرت جهود قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن الجيزة أسفرت عن تحديد وضبط مرتكبى الواقعة بمكان اختبائهما بمحافظة البحيرة وتبين أنهما طالبان مقيمان بذات العنوان، وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة نظرًا لمعرفتهما بإقامة المجنى عليه بمفرده إختمر فى ذهنهما سرقته فقاما بالصعود لسطح العقار محل سكن أحدهما وتمكنا من القفز والدخول لشرفة مسكنه، وتعديا عليه بصاعق كهربائى وبالطعن بإستخدام "سكين" كانا بحوزتهما وخنجر ملك المجنى عليه"حتى وفاته.

واعترف المتهمان أنهما قاما بالاستيلاء على بعض المتعلقات وهاتفه المحمول وسيارة ملكه، وقاما بالتخلص من السكينة والخنجر المستخدمتين فى إرتكاب الواقعة، وأقر أحدهما بالتصرف فى الهاتف المحمول الخاص بالمجنى عليه لأحد الأشخاص، أمكن ضبطه وبحوزته الهاتف المستولى عليه، كما أرشدا عن السيارة المستولى عليها بموقف انتظار سيارات بأحد المراكز التجارية بدائرة القسم.