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حوادث

ثاني جلسات محاكمة يحيى موسى و57 آخرين في التخطيط لأعمال عدائية

محكمة، فيتو
محكمة، فيتو

تنظر اليوم الأحد، الدائرة الثالثة جنايات أول درجة المنعقدة بمجمع محاكم بدر، ثاني جلسات محاكمة القيادي الإخواني يحيى موسى و57 عنصرا إرهابيا آخرين، بتهمة الانضمام إلى تنظيم داعش الإرهابي والتخطيط لعمليات عدائية لتخريب النظام العام وتهديد السلم والأمن الاجتماعي داخل البلاد، وذلك في القضية رقم 55 لسنة 2024 جنايات أمن الدولة العليا، والمقيدة برقم 1235 لسنة 2024 جنايات العمرانية.


وخلال الجلسة الماضية، طالب دفاع المتهمين التأجيل لحين الاطلاع علي القضية.

وجاء في أمر إحالة المتهمين أنهم قاموا بتولي قيادة جماعة إرهابية الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام المجتمعي.


وأضاف أمر الإحالة أن المتهم يحيى موسى تولى عضوية مكتب إدارة جماعة الإخوان بالخارج التي تدعو لتغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على الجيش والشرطة والمنشآت العامة.

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