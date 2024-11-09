السبت 09 نوفمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

رئيس شعبة الذهب يوجه نصيحة للمواطنين بشأن الشراء (فيديو)

اسعار الذهب، فيتو
اسعار الذهب، فيتو

أسعار الذهب، قال المهندس هاني ميلاد رئيس شعبة الذهب بالغرفة التجارية: إن تأثر أسعار الذهب الأصفر في السوق المحلي كانت بسبب التغيرات التى لحقت بالبورصة العالمية.

 

سعر أوقية الذهب 

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة" المذاع على قناة "القاهرة والناس":"سعر أوقية الذهب قبل الانتخابات الأمريكية كان اقترب من 2800 دولار، بسبب السياسات الاقتصادية والتوترات الإقليمية.


 

أسعار الذهب اليوم السبت 9-11-2024 (آخر تحديث)

انخفاض سعر الجنيه الذهب فى الصاغة الآن


سر تراجع أسعار الذهب 

وتابع: "انخفضت أسعار الذهب بعد الانتخابات الأمريكية كان تأثرا بتوجهات ترامب بدعم الدولار والاقتصاد الأمريكي".

 

نشتري ولا نبيع الذهب؟

وأوضح: "الذهب يظل مخزن للقيمة واستثمار على المدى البعيد ويزداد سعره مع مرور الوقت والسنوات، وننصح بالانتظار نسبيا وعدم  التسرع في اتخاذ قرار بالشراء في الوقت الحالي".
 

سعر جرام الذهب عيار 24

وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 4297 جنيها.

 

سعر جرام الذهب عيار 21
 

بينما بلغ سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 3760 جنيها.

 

سعر جرام الذهب عيار 18 
 

أما جرام الذهب عيار 18، فقد سجل 3222 جنيها.

 

سعر الجنيه الذهب 
 

وعلى صعيد الجنيه الذهب، فقد وصل سعره إلى نحو 30080 جنيه.

ونقدم لكم من خلال موقع "فيتو"، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم، أسعار الدولار، أسعار اليورو، أسعار العملات، أخبار الرياضة، أخبار مصر، أخبار الاقتصاد، أخبار المحافظات، أخبار السياسة، أخبار الحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي، الدوري الإيطالي، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا، والأحداث الهامة والسياسة الخارجية والداخلية، بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية

رئيس شعبة الذهب الذهب أسعار الذهب سعر جرام الذهب سعر جرام الذهب عيار 21 سعر جرام الذهب عيار 24

مواد متعلقة

أسعار الذهب اليوم السبت 9-11-2024 (آخر تحديث)

انخفاض سعر الجنيه الذهب فى الصاغة الآن

انخفاض مفاجئ فى أسعار الذهب وهذا العيار يسجل 2500 جنيه

الأكثر قراءة

رئيس شعبة الذهب يوجه نصيحة للمواطنين بشأن الشراء (فيديو)

غزيرة ورعدية، الأرصاد تكشف عن أماكن سقوط الأمطار غدا الأحد

تصالح حسين الشحات والشيبي (صور)

أسعار السيارات الشعبية تتراجع بشكل مفاجئ

خبير اقتصادي يكشف عن شرطين أساسيين لصندوق النقد بشأن مصر(فيديو)

حسام حسن يعلن قائمة منتخب مصر لمواجهتي الرأس الأخضر وبوتسوانا

أبرزها العدس والدقيق والشاي والسكر، انخفاض أسعار 10 سلع غذائية بالأسواق

والد الطفل ضحية الإهمال الطبي: الطبيب أعطى نجلي مضادًا حيويًا رغم الحساسية

منوعات

المزيد

العثور علي نقود أثرية في مدينة أهل الكهف التركية

محكمة تركية تدين إمرأة ضربت زوجها بغطاء قدر الطبخ

عمال السكك الحديدية في فرنسا يهددون بالإضراب لأجل غير مسمى

تناولوا سمكة تونة وبطاطس مهروسة، تسمم 70 طالبا في إيران

المزيد

خدمات

المزيد

سعر كيلو النحاس الأحمر بالسوق المحلية اليوم السبت 9/11/2024

سعر طن القصدير اليوم السبت في البورصات العالمية

أسعار الألومنيوم اليوم السبت بالسوق المحلي

استقرار أسعار السكر في الأسواق اليوم السبت 9/11/2024

المزيد

انفوجراف

5 مبادئ استندت إليها المحكمة في القضاء بعدم دستورية الأجرة بقانون الإيجار القديم (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الليلة الأخيرة، مشهد الوداع في حياة السيدة عائشة (4 – 4)

بعد تكرار حالات الوفاة أثناء الصلاة، ما هي علامات حسن الخاتمة؟

هل خروج الدم من الأنف ينقض الوضوء؟ دار الإفتاء تجيب

المزيد
الجريدة الرسمية
ads