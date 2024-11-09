رئيس شعبة الذهب يوجه نصيحة للمواطنين بشأن الشراء (فيديو)

أسعار الذهب، قال المهندس هاني ميلاد رئيس شعبة الذهب بالغرفة التجارية: إن تأثر أسعار الذهب الأصفر في السوق المحلي كانت بسبب التغيرات التى لحقت بالبورصة العالمية.

سعر أوقية الذهب

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة" المذاع على قناة "القاهرة والناس":"سعر أوقية الذهب قبل الانتخابات الأمريكية كان اقترب من 2800 دولار، بسبب السياسات الاقتصادية والتوترات الإقليمية.







سر تراجع أسعار الذهب

وتابع: "انخفضت أسعار الذهب بعد الانتخابات الأمريكية كان تأثرا بتوجهات ترامب بدعم الدولار والاقتصاد الأمريكي".

نشتري ولا نبيع الذهب؟

وأوضح: "الذهب يظل مخزن للقيمة واستثمار على المدى البعيد ويزداد سعره مع مرور الوقت والسنوات، وننصح بالانتظار نسبيا وعدم التسرع في اتخاذ قرار بالشراء في الوقت الحالي".



سعر جرام الذهب عيار 24

وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 4297 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 21



بينما بلغ سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 3760 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 18



أما جرام الذهب عيار 18، فقد سجل 3222 جنيها.

سعر الجنيه الذهب



وعلى صعيد الجنيه الذهب، فقد وصل سعره إلى نحو 30080 جنيه.