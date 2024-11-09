والد الطفل ضحية الإهمال الطبي: الطبيب أعطى نجلي مضادًا حيويًا رغم الحساسية

كشف المهندس حسن، والد الطفل محمود ضحية الإهمال الطبي، تفاصيل جديدة عن وفاة نجله في أحد مستشفيات التجمع الخامس.

خطأ فادح لطبيب يتسبب في وفاة طفل

وتابع:عندما ارتفعت درجة حرارة نجلي، قامت والدته بنقله إلى مستشفى مشهورة في التجمع خوفًا على حالته الصحية"، والطبيب بدون إعداد أي تحاليل كتب مضادًا حيويًا للطفل، وطلب من الممرض إعداد اختبار الحساسية، وبعد فترة تعرضت يده للإحمرار، فذهب الممرض للطبيب لإعلامه بما حدث، فطلب منه الطبيب إعطاء الحقنة للطفل، قائلًا: "ادي الطفل الحقنة، مش هيجرى حاجة".

اختبار الحساسية

وتابع: "الطبيب طلب من الممرض إعطاء المضاد الحيوي لنجلي، بالرغم من ظهور الحساسية ضد الحقنة، وأعطى الممرض الطفل الحقنة في الوريد، رغم أن الأصح عدم إعطاء الأطفال الحقنة في الوريد، فتوفي الطفل، فصرخت والدته قائلة: "ابني مات".

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حقك مع المشاكس"، الذي يقدمه هيثم بسام، المذاع على قناة "القاهرة والناس"، الطبيب عندما سمع صوت الأم ذهب إلى الطفل، قائلا: "ابنك سليم، بس مريض نفسي، وبعد ذلك قام الأمن بإخراج الأم إلى الخارج".

ولفت إلى أن والدة الطفل دفعت الرسوم، ولكن بعدما علمت بوفاة نجلها، تعرضت للانهيار من الصدمة، وأثناء انهيارها أُخذ من الأم كافة الأوراق التي تثبت دخول الطفل للمستشفى حتى لا يتم إثبات ما حدث من جريمة.

وأوضح أن الطبيب نقل الطفل إلى أحد المستشفيات الحكومية التي يعمل بها بدون أي إسعافات داخل سيارة إسعاف، مشيرًا إلى أن وفاة طفله كانت ناتجة عن إهمال طبي مع تعمد الإسراع بوفاته، خاصة وأن الطفل نُقل إلى مستشفى حكومية أخرى تبعد عن المستشفى الخاص بـ45 دقيقة، مطالبا نقابة الأطباء بالتدخل في الأمر.