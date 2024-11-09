التشكيل الرسمي لديربي يوفنتوس وتورينو

أعلن تياجو موتا، المدير الفني ليوفنتوس، تشكيل فريقه لمباراة الديربي ضد تورينو، مساء اليوم السبت، بمنافسات الجولة 12 من الدوري الإيطالي.



قرر موتا الدفع بماتيا بيرين في حراسة المرمى، بدلا من الحارس الأساسي ميشيل دي جريجوريو، فيما يتواجد تيموثي وياه بمركز الجناح بدلا من كونسيساو.

ويبدأ بيانكونيري بتشكيل مكون من:



بيرين، كامبياسو، جاتي، كالولو، سافونا، لوكاتيلي، تورام، وياه، كوبمينرز، يلدز، فلاهوفيتش.

في المقابل، جاء تشكيل تورينو كالتالي:

ميلنكوفيتش سافيتش، كوكو، ماسينا، فالوكيويتش، بيديرسين، لينيتي، ريتش، إليتش، لازارو، فلاسيتش، سانابريا.

وقبل لقاء الليلة، يقع يوفنتوس بالمركز السادس بجدول ترتيب المسابقة برصيد 21 نقطة، أما تورينو فيحتل المركز الحادي عشر برصيد 14 نقطة.