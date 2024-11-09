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رياضة

تعادل سلبي بين لايبزيج وبوروسيا مونشنغلادباخ بالدوري الألماني

لايبزيج، فيتو
لايبزيج، فيتو

الدوري الألماني، تعادل فريق لايبزيج مع نظيره بوروسيا مونشنغلادباخ سلبيا بدون أهداف وذلك ضمن منافسات الجولة العاشرة من بطولة الدوري الألماني موسم 2024 / 2025.

 

مباراة لايبزيج وبوروسيا مونشنغلادباخ 

يحتل لايبزيج المركز الثاني برصيد 21 نقطة حيث خاض 10 مباريات فاز في 6 مباريات وتعادل في 3 مباربات وخسر في مباراة واحدة.

ويحتل بوروسيا مونشنجلادباخ المركز التاسع برصيد 14 نقطة، حيث لعب 10 مباريات فاز في 4 مباريات وتعادل في مباراتبن وخسر في 4 مباريات.

تاريخ لقاءات الفريقين 

تقابل الفريقان 16 مرة، فاز لايبزيج في 10 مرات وفاز بوروسيا مونشنجلادباخ في 3 مباريات، بينما تعادل الفريقان في 3 مباريات.

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