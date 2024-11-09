السبت 09 نوفمبر 2024
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أخبار مصر

مدبولي يستقبل رئيس وزراء ماليزيا بمطار القاهرة الدولي

مصطفي مدبولي يستقبل
مصطفي مدبولي يستقبل رئيس وزراء ماليزيا
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استقبل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم السبت، أنور إبراهيم، رئيس وزراء ماليزيا، لدى وصوله إلى مطار القاهرة الدولي، على رأس وفد رفيع المستوى، في مستهل زيارته إلى جمهورية مصر العربية.

وتأتي هذه الزيارة في إطار سعي البلدين إلى تعزيز العلاقات التاريخية بين القاهرة وكوالالمبور، والتي تمتد إلى العديد من المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية والدينية.

وحضر الاستقبال بأرض المطار، السفير رجائي نصر، سفير مصر لدى كوالالمبور، والسفير محمد تريد سفيان، سفير ماليزيا لدى القاهرة.

 

 

 

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