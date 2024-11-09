السبت 09 نوفمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

أعضاء هيئة التدريس المعارين للخارج عن قرار الـ 5 آلاف دولار للتجديد: غير عادل

المجلس الأعلى للجامعات،
المجلس الأعلى للجامعات، فيتو
ads

اعترض أعضاء هيئة التدريس المعارين إلى الخارج على قرار رفع قيمة التجديد لمن فوق الـ 10 سنوات إعارة بالخارج إلى 5000 دولار، مؤكدين أن القرار غير عادل. 

وأكدوا أن القرار لا يتناسب مع ارتفاع تكلفة المعيشة بالخارج، الأمر الذي سيدفعهم في نهاية المطاف إلى قطع الإعارة والعودة. 

وأثار منشور المجلس الأعلى للجامعات بشأن إعارة أعضاء هيئة التدريس، والذي يقضي برفع قيمة التجديد لمن فوق الـ 10 سنوات إعارة بالخارج إلى 5000 دولار، وإنشاء منصة للعاملين بالخارج، غضب المعارين بالخارج. 

وجاء في نص المنشور أن المجلس الأعلى للجامعات ناقش بجلسته بتاريخ ٢٠٢٤/١٠/٢٦ متابعة اللجنة المشكلة برئاسة الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف بشأن مناقشة موضوع إعارة أعضاء هيئة التدريس بالجامعات المصرية. 

استعرض المجلس الموضوع في ضوء ما أوضحه وزير التعليم العالي والبحث العلمي بشأن قرار مجلس الوزراء بجلسته رقم (١٦) المنعقدة برئاسة السيد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بتاريخ ۲٠٢٤/١٠/٢٣ بالنسبة لوضع تصور نهائي فيما يخص مدد الإعارات لأعضاء هيئة التدريس بالجامعات ما يلي:

يتولى  الدكتور وزير التعليم العالي والبحث العلمي موافاة  المستشار رئيس هيئة مستشاري مجلس الوزراء - خلال شهر كحد اقصي - ببيان بأسماء أعضاء هيئة التدريس المطلوب مد اعاراتهم لمن تجاوز العشر سنوات محدد به التخصص والقسم ومرفق به تصديق مجلس القسم والكلية والجامعة بالموافقة على من الإعارة مع مراعاة عدم الإخلال بحسن سير العمل، تمهيدًا لاستصدار القرار اللازم في هذا الشأن بناء على موافقة مجلس القسم والكلية والجامعة. 

وقيام أعضاء هيئة التدريس الذين تمت الموافقة على مد إعارتهم لمن تجاوز العشر سنوات بالسير في بدء التسجيل في المنصة الإلكترونية الخاصة بهذا الشأن.

 الموافقة على إطلاق وزارة التعليم العالي والبحث العلمي منصة إلكترونية بالوزارة تختص بتلقي طلبات الإعارات والاجازات الخارجية من أعضاء هيئة التدريس بالجامعات وفحص الطلبات واستيفاء اجراءات العرض على المجالس المختصة واستخراج القرارات من السلطة المختصة بحسب الأحوال بمراعاة ما ورد في البند السابق لحين إنشاء البوابة الإلكترونية وذلك نظير مقابل الخدمة المميزة الذي يصدر بتحديده قرار من المجلس الأعلى للجامعات وبما لا يجاوز ) ما بين ۲۰۰۰ ۳۰۰۰ دولار أمريكي ) للمد من ٦-١٠ و٥٠٠٠٣٠٠- دولار أمريكي للمد لمن يتجاوز الـ ١٠ سنوات.

 وقرر المجلس ما يلي:

1- التأكيد على رؤساء الجامعات بسرعة تقديم قائمة نهائية بكافة بيانات أعضاء هيئة التدريس المعارين خارج الجامعة وموافقات الجامعة على اعارتهم.

وضع ضوابط السفر عضو هيئة التدريس كمرافق للزوج للزوجة سرعة الانتهاء من المنصة الالكترونية المختصة بهذا الشأن، وتكليف   شريف كشك مساعد الوزير للحوكمة الذكية والتحول الرقمي بعرض المنصة في الجلسة القادمة.

 استمرار اللجنة المشكلة برئاسة  منصور حسن رئيس جامعة بنى سويف في عملها لتقديم تقرير متكامل يعرض في الجلسة القادمة.

من جانبه، لم يعلق المجلس الأعلى للجامعات عن المنشور ولم يتم مناقشة الموضوع المقترح في اجتماع المجلس الاخير. 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

اعارة اعضاء هيئة التدريس ارتفاع تكلفة المعيشة أعضاء هيئة التدريس الاعلى للجامعات التعليم العالي الجامعات المصرية المجلس الأعلى للجامعات رئيس جامعة بني سويف رئيس مجلس الوزراء قرار مجلس الوزراء

مواد متعلقة

مطار القاهرة يستقبل 91 ألف راكب خلال 24 ساعة

تصل لـ 5 آلاف دولار، الأعلي للجامعات يوافق علي ضوابط مد إعارة أعضاء هيئة التدريس

بالانفوجراف، حصاد وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

وزير التعليم العالي يقترح إنشاء جامعة عموم للتعليم التكنولوجي لقارة أفريقيا

إرشادات هامة للمسافرين خلال التواجد في المطار

أخبار مصر اليوم، الأرصاد تحذر من أمطار غزيرة على هذه الأماكن الأسبوع المقبل، مليار دولار زيادة في عائدات الصادرات الزراعية

جامعة عين شمس تنظم رحلة ترفيهية لـ 1000 طالب من المتميزين وذوي الهمم

تفاصيل أكبر مسابقة للأفكار الابتكارية بالجامعات والمعاهد البحثية.. وزير التعليم العالي يعقد اجتماعًا مع لجنة التحكيم.. ومضاعفة مبلغ المبادرة لـ 100 مليون جنيه

الأكثر قراءة

كارثة إثيوبية جديدة، خبير سدود يكشف سر انتشار الأشكال البيضاء على خريطة سد النهضة (صور)

غزيرة ورعدية، الأرصاد تكشف عن أماكن سقوط الأمطار غدا الأحد

محمد رمضان يصدم نجوم الأهلي بهذا القرار

أبرزها العدس والدقيق والشاي والسكر، انخفاض أسعار 10 سلع غذائية بالأسواق

انخفاض 4 أنواع، تعرف على أسعار الجبن في الأسواق

الدوري الإنجليزي، تعادل إيجابي 1-1 بين برينتفورد وبورنموث في الشوط الأول (صور)

عمال السكك الحديدية في فرنسا يهددون بالإضراب لأجل غير مسمى

رئيس إنبي يمنع قناة الأهلي من نقل مباراتي الكرة النسائية ومواليد 2009

منوعات

المزيد

عمال السكك الحديدية في فرنسا يهددون بالإضراب لأجل غير مسمى

تناولوا سمكة تونة وبطاطس مهروسة، تسمم 70 طالبا في إيران

بيع لوحة رسمها روبوت مقابل 1.1 مليون دولار

تجدد آمال العثور على الطائرة الماليزية المختفية لهذا السبب

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار الألومنيوم اليوم السبت بالسوق المحلي

استقرار أسعار السكر في الأسواق اليوم السبت 9/11/2024

سعر كيلو النحاس الأحمر اليوم السبت

سعر طن القصدير اليوم السبت بالبورصات العالمية

المزيد

انفوجراف

5 مبادئ استندت إليها المحكمة في القضاء بعدم دستورية الأجرة بقانون الإيجار القديم (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل خروج الدم من الأنف ينقض الوضوء؟ دار الإفتاء تجيب

ما معنى الماعون وعلاقته بالزكاة؟ محمد سيد طنطاوي يوضح

كل ما تريد معرفته عن أحكام قضاء الصلوات الفائتة

المزيد
الجريدة الرسمية
ads