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رياضة

حرب الشائعات تشتعل قبل انتخابات اتحاد السباحة

ياسر إدريس رئيس اتحاد
ياسر إدريس رئيس اتحاد السباحة، فيتو

اتحاد السباحة، سيطرت حرب الشائعات على كواليس انتخابات الاتحاد المصري للسباحة، والمقرر لها يوم الجمعة المقبل، بمقر مبنى الاتحادات في مدينة نصر.

حرب الشائعات تسيطر على انتخابات السباحة 

وطالت الشائعات قائمة المهندس ياسر إدريس رئيس مجلس إدارة اتحاد السباحة واللجنة الأولمبية المصرية، في محاولة لإحداث فرقة بينه وبين أعضاء الجمعية العمومية لاتحاد السباحة.

وشملت الشائعات محاولة الترويج لوقيعة وخلاف بين ياسر إدريس وأحد أقطاب الرياضة المصرية، وهو أمر غير صحيح ولا يمت للحقيقة بصلة.

علاقات جيدة بين ياسر إدريس والجمعية العمومية

ويتمتع ياسر إدريس بعلاقات جيدة مع أعضاء الجمعية العمومية في ظل الطفرة التي تحققت في السباحة المصرية خلال الفترة الأخيرة، وأيضا تواصله الدائم مع جميع أطراف المنظومة وحرصه على إيجاد حلول فورية لكافة العقبات والأزمات.

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