بايرن ميونخ يعزز صدارته للدوري الألماني بالفوز على سانت باولي

واصل بايرن ميونخ انتصاراته المتتالية في البوندسليجا، بالتغلب على مضيفه سانت باولي بهدف دون رد، مساء اليوم السبت، في اللقاء الذي أقيم على ملعب مليرنتور ضمن لقاءات الجولة العاشرة.



وسجل هدف بايرن ميونخ الوحيد جمال موسيالا في الدقيقة (22).

بتلك النتيجة عزز بايرن ميونخ صدارته لجدول الترتيب بعدما رفع رصيده إلى 26 نقطة، بينما تجمد رصيد سانت باولي عند 8 نقاط في المركز 15.