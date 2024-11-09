صدمة في ريال مدريد رغم الفوز على أوساسونا برباعية

فجر تقرير صحفي إسباني، اليوم السبت، مفاجأة من العيار الثقيل، عن تفاصيل إصابة البرازيلي إيدير ميليتاو خلال مواجهة أوساسونا، ضمن منافسات الجولة 13 من الليجا، في معقل الميرنجي ملعب "سانتياجو برنابيو".

وتعرض البرازيلي إيدير ميليتاو للإصابة بعد التحام مع أحد لاعبي أوساسونا، حيث سقط على الأرض وهو يصرخ من ألم في الركبة اليمنى بالدقيقة 26.

وخرج المدافع البرازيلي محمولًا على محفة وهو يبكي، حيث بدت إصابة قوية، وشارك الشاب راؤول أسينسيو بدلا منه في الدقيقة 23.



وقالت شبكة "ريليفو" الإسبانية: "الإصابة هذه المرة في الركبة اليمنى، (السليمة)، بعد أن تعرض الموسم الماضي لتمزق في الرباط الصليبي للركبة اليسرى".

ورغم عدم صدور تأكيد رسمي حتى الآن، أفادت الشبكة: "تعابير ميليتاو وزملائه لم تكن تبعث على التفاؤل، وهناك خشية كبيرة في الجهاز الفني من إصابته تمزق في الرباط الصليبي".

وأضافت الشبكة: "حتى الآن، لم يتم تحديد مدى خطورة إصابة ميليتاو بشكل دقيق، ولكن يبدو أنها لن تكون قصيرة الأمد".