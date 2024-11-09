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رياضة

ماينز يضرب بروسيا دورتموند بثلاثية في الدوري الألماني

ماينز الألماني، فيتو
ماينز الألماني، فيتو

الدوري الألماني، حقق فريق ماينز فوزا مستحقا على حساب ضيفه بوروسيا دورتموند بثلاثة أهداف مقابل هدف، في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب ميوا أرينا، ضمن مواجهات الجولة العاشرة من الدوري الألماني “البوندسليجا” 

تقدم ماينز في الدقيقة 37 عن طريق جاي سونج لي، ثم تعادل بوروسيا دورتموند في الدقيقة 40 عن طريق  40' سيهرو جيراسي، وعاود ماينز التقدم بالهدف الثاني في الدقيقة 45 عن طريق جوناثان بوركاردت، وعزز بول نيبل تقدم أصحاب الأرض بالهدف الثالث في الدقيقة 54.

تشكيل ماينز أمام بروسيا دورتموند 

بدأ فريق ماينز مباراته أمام بوروسيا مورتموند بتشكيل مكون من:

 روبين زنتينر - دومينيك كوهر - شتيفان بيل - أنطوني ساسي - داني دا كوستا - كايشو سانو - نديم أميري - فيليب موين - بول نيبل - جوناثان بوكارد - لي جاي سونج 

بوروسيا دورتموند، فيتو
بوروسيا دورتموند، فيتو

تشكيل بوروسيا دورتموند أمام ماينز

وبدأ فريق بوروسيا مورتموند مباراته أمام ماينز بتشكيل مكون من:

ألكسندر ماير - باسكال جروس - إيمري تشان - نيكو شلوتيربيك - جوليان روبرسون - فيليكس نميسا - مارسيل سابيتزر - يوليلان برنديت - ماكسيميلان بيير - سيهرو جيراسي - جايمي بينوي 

ترتيب الفريقين في الدوري الألماني

بهذه النتيجة حصد فريق ماينز  الثلاث نقاط ليرفع رصيد إلى 13 نقطة في المركز العاشر، بعدما خاض 10 مواجهات، فاز في 3 مباريات وتعادل في 4 مباريات وخسر ثلاث مباريات 

في المقابل، تجمد رصيد بوروسيا دورتموند عند 16 نقطة في المركز السابع، بعدما خاض 10 مواجهات، فاز في 5 وتعادل في واحدة وخسر أربع مواجهات.

 

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