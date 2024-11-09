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ملفات وحوارات

تفاصيل اجتماع مجلس المحافظين.. مدبولي: غلق ملف التعديات على الأراضي الزراعية بلا رجعة.. والقضاء على "الحلقات الوسيطة" لضمان أسعار عادلة للمواطنين

اجتماع مجلس المحافظين,
اجتماع مجلس المحافظين, فيتو

ترأس الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء اجتماع مجلس المحافظين اليوم السبت لمناقشة عدد من الملفات والقضايا المهمة. 

 

غلق ملف التعديات على الأراضي الزراعية بلا رجعة

 أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال الاجتماع، أن أحد أهم أهداف قانون التصالح هو إغلاق ملف التعديات على الأراضي الزراعية بشكل نهائي.

 وشدد على ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات لمنع أي محاولات جديدة للتعدي، مع التعامل بحزم ضد المخالفين، مما يسهم في الحفاظ على الأراضي الزراعية ويحقق التنمية المستدامة.

القضاء على "الحلقات الوسيطة" لضمان أسعار عادلة للمواطنين

أشار رئيس الوزراء إلى أهمية إزالة "الحلقات الوسيطة" في توزيع السلع، وذلك لضمان وصولها إلى المواطنين بأسعار مناسبة. 

وأكد مدبولي أن التعامل المباشر مع المزارع والمصانع لنقل السلع إلى الأسواق يسهم في تخفيف الأعباء المالية على المواطنين، ويحد من ارتفاع الأسعار غير المبرر الناتج عن استغلال الوسطاء.

التعامل الفوري مع تحديات كل محافظة 

وذكر “مدبولي” أنه عقد خلال الفترة الأخيرة لقاءات منفصلة مع كل محافظ، بحضور وزيرة التنمية المحلية، لمناقشة التحديات والمشروعات الخاصة بكل محافظة والعمل على إيجاد حلول مناسبة. 

وأوضح أن هذه اللقاءات تهدف إلى فهم الخصوصيات المحلية وضمان تنفيذ المشروعات بما يلبي احتياجات المواطنين بشكل أفضل.

استعدادات موسم الشتاء: حماية المواطنين وضمان استمرارية الخدمات

وشدد رئيس الوزراء خلال اجتماع مجلس المحافظين اليوم على ضرورة استعداد المحافظات لمواجهة موسم الشتاء، مشيرًا إلى أهمية تطهير مصارف الأمطار ومخرات السيول وضمان جاهزية المعدات للتعامل مع الأمطار الغزيرة. 

وأكد أن الاستعداد الكامل في جميع المحافظات يمثل مسؤولية كبيرة لضمان سلامة المواطنين وتيسير حركة المرور.

مراقبة الأسواق لمنع التلاعب وتوفير السلع بأسعار مناسبة

وفي إطار حرص الحكومة على استقرار أسعار السلع، أكد مدبولي على ضرورة المتابعة اليومية لأسواق المحافظات، مع اتخاذ إجراءات صارمة ضد أي محاولة للتلاعب أو إخفاء السلع. ودعا المحافظين إلى العمل على إقامة أسواق اليوم الواحد لتوفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة، مما يسهم في ضبط الأسواق وتلبية احتياجات المواطنين بأسعار عادلة.

 

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