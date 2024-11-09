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أخبار مصر

رئيس الوزراء: القضاء على الحلقات الوسيطة لضمان أسعار عادلة وتخفيف الأعباء عن المواطنين

اجتماع مجلس المحافظين
اجتماع مجلس المحافظين اليوم

وجه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، المحافظين خلال اجتماع مجلس المحافظين اليوم، بضرورة العمل على تقليل "الحلقات الوسيطة" في عملية توزيع السلع الأساسية، لضمان وصولها إلى المواطنين بأسعار مناسبة ومواجهة أي استغلال يؤثر على أسعار السلع في الأسواق.

وشدد مدبولي على أهمية التعامل المباشر مع المزارع والمصانع لنقل السلع إلى الأسواق دون الحاجة إلى وسطاء يزيدون من الأسعار بشكل غير مبرر. 

وأكد أن هذه الخطوة ستسهم في توفير السلع بأسعار مناسبة وتخفيف الأعباء المالية على المواطنين، خاصة في ظل الأوضاع الاقتصادية الحالية.

كما أشار رئيس الوزراء إلى أهمية إنشاء أسواق اليوم الواحد كوسيلة إضافية لدعم الاستقرار في الأسواق، بما يسهم في تحقيق توازن الأسعار وتوفير احتياجات المواطنين بأسعار معقولة.

 

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