السبت 09 نوفمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

مدبولي يوجه المحافظين للاستعداد لموسم الشتاء ومواجهة الأمطار والسيول

اجتماع مجلس المحافظين
اجتماع مجلس المحافظين اليوم
ads

شدد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال اجتماع مجلس المحافظين اليوم، على أهمية جاهزية جميع المحافظات لمواجهة الأمطار الغزيرة والسيول وذلك في إطار الاستعدادات لموسم الشتاء.

وأكد مدبولي أن على المحافظين اتخاذ الإجراءات الوقائية لتقليل التأثيرات المحتملة للأحوال الجوية.

وتضمنت التوجيهات ضرورة تطهير مصارف الأمطار ومخرّات السيول والتأكد من جاهزية المعدات اللازمة، بالإضافة إلى توفير العمالة المطلوبة للتعامل مع المواقف الطارئة. كما حث المحافظين على التركيز على المناطق الحيوية التي تتأثر بالأمطار، وتسهيل عملية المرور لضمان سلامة المواطنين.

وأكد مدبولي أن الاستعداد الجيد لموسم الشتاء هو مسؤولية أساسية تقع على عاتق المحافظين، داعيًا إلى تكثيف المتابعة والاستعداد للتعامل الفوري مع أي تطورات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

اجتماع مجلس المحافظين اليوم اجتماع مجلس المحافظين الاستعداد الجيد لموسم الشتاء الاستعداد لموسم الشتاء الأمطار والسيول الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الوزراء مجلس المحافظين اليوم مجلس الوزراء مجلس المحافظين مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء مواجهة الامطار والسيول موسم الشتاء موقع فيتو

مواد متعلقة

رئيس الوزراء يتابع جهود منظومة الشكاوى الحكومية خلال شهر أكتوبر الماضي

الوزراء يكشف حقيقة زيادة أسعار خدمات الإسعاف الطارئة بالحوادث والحالات المرضية الحرجة

أزمة العيادات الطبية، هل تجد الحكومة حلا سريعا للتصالح؟

بعد إخفاق الاتحادات، هل يعالج قانون الرياضة الجديد تشوهات منظومة الرياضية في مصر؟

ما بين مطرقة الإصلاح وسندان الحماية الاجتماعية، كيف تواجه الحكومة تحديات ارتفاع تكاليف المعيشة؟

تفاصيل لقاء رئيس الوزراء ورؤساء اللجان النوعية بمجلس النواب.. مدبولي: لا نية لزيادة الضرائب والإعلان عن حزمة تسهيلات لتحفيز الاستثمار.. وإطلاق المرحلة الثانية من "حياة كريمة" العام المالي المقبل

التوكاتسو في مصر، تعرف على النظام التعليمي الياباني الذي سيُطبق بالمدارس

مدبولي: ندرس خطة لنشر نظام التوكاتسو الياباني في المدارس

الأكثر قراءة

كارثة إثيوبية جديدة، خبير سدود يكشف سر انتشار الأشكال البيضاء على خريطة سد النهضة (صور)

محمد رمضان يصدم نجوم الأهلي بهذا القرار

السيسي يوجه برفع مستويات المعيشة وتيسير حياة المواطنين

بعد حكم الدستورية العليا، قانوني يكشف مصير الإيجارات القديمة

الكهرباء تبدأ تغيير العدادات لـ4.5 مليون مشترك، وهذه أبرز الفئات المستهدفة

أزمة في الأهلي بسبب مباراة العين الإماراتي (تفاصيل)

بعد حكم الدستورية العليا، أين وصل تعديل قانون الإيجار القديم بمجلس النواب؟

مدبولي: أحد أهداف قانون التصالح غلق ملف التعديات على الأراضي الزراعية بلا رجعة

منوعات

المزيد

تناولوا سمكة تونة وبطاطس مهروسة، تسمم 70 طالبا في إيران

بيع لوحة رسمها روبوت مقابل 1.1 مليون دولار

تجدد آمال العثور على الطائرة الماليزية المختفية لهذا السبب

تفسير لغز أحد أكثر الظواهر الكونية غموضًا

المزيد

خدمات

المزيد

سعر كيلو النحاس الأحمر اليوم السبت

سعر طن القصدير اليوم السبت بالبورصات العالمية

الطماطم تبدأ من 5 جنيهات، أسعار الخضراوات اليوم السبت بسوق العبور

الجمبري بـ 150 جنيهًا، أسعار الأسماك في سوق العبور اليوم السبت

المزيد

انفوجراف

من بينهم نانسي بيلوسي ومارك زوكربيرج.. شخصيات تعهد ترامب بالانتقام منهم فور وصوله إلى البيت الأبيض (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

كل ما تريد معرفته عن أحكام قضاء الصلوات الفائتة

الليلة الأخيرة، مشهد الوداع في حياة السيدة عائشة (1 – 4)

ما هو وقت قراءة سورة ق وما فضلها؟

المزيد
الجريدة الرسمية
ads