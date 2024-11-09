مصر تبعث رسالة أمل للعالم.. وزيرة البيئة تتسلم جائزة Esri الدولية في مجال التحول الرقمي البيئي.. وتؤكد: نعمل على تنفيذ شراكة عالمية لحماية التنوع البيولوجي

حققت وزارة البيئة إنجازًا عالميًا جديدًا بفوزها بجائزة التميز العالمية "Esri SAG Award 2024"، وذلك تقديرًا لجهودها المتميزة في تطبيق أحدث التقنيات لحماية التنوع البيولوجي وإدارة الموارد الطبيعية.

مصر رائدة في مجال حماية البيئة الرقمية

تسلّمت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، الجائزة في احتفالية حاشدة، مؤكدةً أن هذا الفوز هو تتويج لجهود مصر في التحول الرقمي في مجال البيئة والاستفادة من أحدث التقنيات لحماية البيئة وتحقيق التنمية المستدامة.

وأوضحت وزيرة البيئة أن المشروع الفائز بالجائزة هو "حوكمة منظومة الرصد والتوثيق البيئي لحماية وإدارة التنوع البيولوجي في المحميات الطبيعية المصرية"، والذي يهدف إلى استخدام أحدث التقنيات في جمع وتحليل البيانات البيئية لاتخاذ قرارات مدروسة لحماية التنوع البيولوجي في مصر.

مصر تطبق تحول رقمي شامل في قطاع البيئة

وأشارت الدكتورة ياسمين فؤاد إلى أن وزارة البيئة قامت بتنفيذ العديد من المشاريع الرقمية الأخرى، مثل:

نظام الشكاوى البيئية: لتسهيل تقديم الشكاوى البيئية من قبل المواطنين.

نظام إصدار الموافقات البيئية: لتسريع وتبسيط إجراءات الحصول على الموافقات البيئية.

نظام إدارة المخلفات: لرقمنة عمليات إدارة المخلفات وتسهيل الرصد والمتابعة.

خريطة تفاعلية لمخاطر التغيرات المناخية: لتقديم تنبؤات حول التهديدات المناخية لمصر حتى عام 2100.



وزارة البيئة تعمل على تنفيذ شراكة عالمية لخدمة البيئة

ومن جانبه، أشاد الرئيس التنفيذي لشركة Esri شمال إفريقيا بالجهود التي تبذلها وزارة البيئة المصرية، مؤكدًا أن هذا الفوز يعكس التزام مصر بالمحافظة على بيئتها وتنوعها البيولوجي الفريد. وأضاف أن شركة Esri فخورة بشراكتها مع وزارة البيئة المصرية في هذا المشروع الرائد.

مصر تبعث رسالة أمل للعالم

ويعتبر فوز مصر بهذه الجائزة رسالة أمل للعالم أجمع، حيث يؤكد على أهمية الاستثمار في التكنولوجيا الحديثة لحماية البيئة وتحقيق التنمية المستدامة. كما يثبت أن الدول النامية قادرة على تحقيق إنجازات كبيرة في مجال حماية البيئة، شريطة توفر الإرادة السياسية والدعم اللازم.

ومع هذا الإنجاز، تؤكد مصر مجددًا ريادتها في مجال حماية البيئة، وتفتح آفاقًا جديدة للتعاون الدولي في هذا المجال. فمن خلال الاستثمار في التكنولوجيا والابتكار، تسعى مصر إلى بناء مستقبل مستدام لأجيالها القادمة.



ما هي جائزة Esri SAG Award؟

جائزة Esri SAG Award هي جائزة عالمية مرموقة تُمنح للمشاريع المتميزة التي تستخدم نظم المعلومات الجغرافية (GIS) لحل تحديات حقيقية في مختلف المجالات، بما في ذلك البيئة، والتنمية المستدامة، والإدارة الحضرية، وتُعد شركة Esri هي الشركة الرائدة عالميًا في مجال نظم المعلومات الجغرافية، وتُعتبر هذه الجائزة بمثابة اعتراف دولي بالتميز في استخدام هذه التقنيات.

لماذا فازت مصر بهذه الجائزة؟

فوز مصر بجائزة Esri SAG Award 2024 في مجال حماية البيئة يعود إلى عدة أسباب رئيسية أولها مشروع حوكمة منظومة الرصد والتوثيق البيئي حيث يعد هذا المشروع اللبنة الأساسية للفوز بالجائزة، حيث استخدمت فيه أحدث تقنيات نظم المعلومات الجغرافية لجمع وتحليل البيانات البيئية المتعلقة بالتنوع البيولوجي في المحميات الطبيعية المصرية.



التحول الرقمي الشامل

قامت وزارة البيئة ايضا بتحويل العديد من خدماتها إلى خدمات رقمية، مما ساهم في زيادة الكفاءة والشفافية وتحسين اتخاذ القرارات، واستخدمت مصر أحدث التقنيات في مجال نظم المعلومات الجغرافية والاستشعار عن بعد لتحليل البيانات البيئية واتخاذ القرارات المناسبة لحماية البيئة.

وأثبتت مصر التزامها بحماية البيئة من خلال تنفيذ العديد من المشاريع والبرامج البيئية، وهذا ما جعلها تستحق هذه الجائزة.



أهمية هذه الجائزة لمصر

ويعكس هذا الفوز مكانة مصر الرائدة في مجال حماية البيئة والاستفادة من التكنولوجيا الحديثة، كما سيساهم هذا الفوز في تعزيز التعاون الدولي مع مصر في مجال حماية البيئة، وايضا سيجذب الاستثمارات إلى المشاريع البيئية في مصر، ودعم جهود مصر لتحقيق التنمية المستدامة، وايضا يعزز هذا الفوز من صورة مصر كدولة ملتزمة بحماية البيئة.

سيساعد هذا الفوز أيضا في تعزيز كفاءة الأجهزة الحكومية المعنية بالبيئة، وتحسين جودة البيانات المتاحة لاتخاذ القرارات البيئية، كما أنه سيساهم في حماية التنوع البيولوجي في مصر، وتمكين مصر من التكيف مع التغيرات المناخية، وتحسين جودة الحياة للمواطنين المصريين.



وباختصار، فإن فوز مصر بجائزة Esri SAG Award 2024 هو إنجاز كبير يعكس التزام مصر بحماية البيئة والاستفادة من التكنولوجيا الحديثة، وسيساهم هذا الفوز في تعزيز مكانة مصر على المستوى الدولي ويساعدها على تحقيق أهداف التنمية المستدامة.