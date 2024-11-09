السبت 09 نوفمبر 2024
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ثقافة وفنون

القائمة الكاملة لمسلسل "وتقابل حبيب" لياسمين عبد العزيز

ياسمين عبدالعزيز
ياسمين عبدالعزيز وكريم فهمي

تبدأ الفنانة ياسمين عبدالعزيز تصوير أولى مشاهدها في مسلسل “وتقابل حبيب” نهاية نوفمبر الجاري، وتجمعها المشاهد الأولى بكل من الفنان كريم فهمي والفنانة إيمان السيد.

موعد بدء تصوير مسلسل وتقابل حبيب

ويعكف عمرو محمود ياسين حاليًّا على كتابة باقي حلقات المسلسل، الذي يتكون من 30 حلقة، وسينطلق تصويره نهاية شهر نوفمبر المقبل، تمهيدًا لعرضه في شهر رمضان المقبل، حيث بدأ المخرج محمد الخبيري في معاينة أماكن تصوير المسلسل، والتحضير المبدئي للعمل، بجانب بناء بعض الديكورات.

أبطال مسلسل وتقابل حبيب

والعمل بطولة ياسمين عبد العزيز، كريم فهمي، خالد سليم، نيكول سابا، أنوشكا، صلاح عبدالله، رشوان توفيق، حنان سليمان، إيمان السيد، بدرية طلبة، محمود عمرو ياسين. والمسلسل من تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج محمد الخبيري وإنتاج شركة سينرجي.

يُذكر أن ياسمين عبد العزيز غابت عن منافسات موسم دراما رمضان الماضي 2024، بعدما شاركت في موسم 2023 بمسلسل ضرب نار مع أحمد العوضي، ودارت أحداثه في إطار اجتماعي شعبي، وضم ماجد المصري.

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