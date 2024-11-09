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حوادث

تأجيل استئناف شريك حمزة زوبع في الخلية الإعلامية للجماعة الإرهابية لـ 8 ديسمبر

حمزة زوبع
حمزة زوبع

قررت محكمة مستأنف الجنايات المنعقدة بمجمع محاكم بدر تأجيل استئناف شريك حمزة زوبع و15 آخرين ومحمد ناصر وعبد الله الشريف والسيد توكل وعبد الرحمن زغلول وجلال جبريل ومصعب عبد الحميد ومحمد الخطيب وياسر الهواري، في اتهامهم بقضية الخلية الإعلامية للجماعة الإرهابية الي جلسة 8 ديسمبر المقبل للحكم.

كانت الدائرة الأولى إرهاب بمحكمة الجنايات أول درجة المنعقدة بمجمع محاكم بدر، قضت بالسجن المؤبد لكل من معتز مطر وحمزة زوبع ومحمد ناصر وعبد الله الشريف والسيد توكل وعبد الرحمن زغلول وجلال جبريل ومصعب عبد الحميد ومحمد الخطيب وياسر الهواري، في اتهامهم بقضية الخلية الإعلامية للجماعة الإرهابية.

كما قررت المحكمة إدراجهم والكيان التابعين له جماعة الإخوان والخلية الإعلامية المركزية للجماعة بالداخل والخارج، على قائمتي الكيانات الإرهابية والإرهابيين، وحل اللجنة الإعلامية، ووضعهم تحت مراقبة الشرطة 5 سنوات تبدأ من تاريخ انقضاء العقوبة.

وعاقبت المحكمة، 7 متهمين آخرين بالسجن المشدد لمدة 15 سنة وألزمتهم المحكمة بالمصاريف الجنائية.

وجاء في أمر الإحالة الذي أعدته النيابة العامة أن كلًّا من: حمزة سعد زوبع، وحسام الدين عبد الرحمن، والسيد فرج توكل، وعماد البحيري، وأمين يوسف، وعبد الحكيم عامر، وهشام متولي، وإسلام علواني، وإبراهيم سعيد، ومحمد أحمد، ومحمد محمد سعيد، وصهيب سامي، ومحمد أبو زيد، وطارق إبراهيم، وعلاء الدين فوزي، وأحمد فوزي، ومحمد حسام قاموا في غضون الفترة من عام 2019 حتى أكتوبر 2021 داخل مصر وخارجها، أولا المتهمون من الأول حتى الخامس تولوا قيادة جماعة إرهابية تهدف إلى استخدام القوة والعنف والتهديد والترويع في الداخل بغرض الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر، وإيذاء الأفراد وإلقاء الرعب بينهم وتعريض حياتهم وحرياتهم وحقوقهم العامة والخاصة وأمنهم للخطر، وغيرها من الحريات والحقوق التي كفلها الدستور والقانون، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي والأمن القومي، ومنع وعرقلة السلطات العامة ومصالح الحكومة من القيام بعملها.

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شريك حمزة زوبع ومحمد ناصر محكمة مستانف الجنايات

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