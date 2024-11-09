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أخبار مصر

تحذير عاجل من الارصاد، تكاثر للسحب الممطرة على هذه المناطق خلال ساعات

حالة الطقس
حالة الطقس
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أكدت الدكتورة إيمان شاكر رئيس مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، تكاثر السحب على غرب البلاد والسواحل الشمالية يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة والمتوقع خلال الساعات القادمة تتقدم للداخل لمحافظات الوجه البحري والقاهرة الكبرى.

 

حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة خلال الأسبوع الجاري

حالة الطقس بوادي النطرون غدًا السبت 9-11-2024


أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس غدًا الأحد، حيث يسود طقس معتدل على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، مائل للحرارة نهارًا على جنوب البلاد، مائل للبرودة  ليلًا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

الأرصاد تعلن حالة الطقس نهارًا

ومن المتوقع أن  يسود طقس معتدل نهارا على القاهرة الكبرى الوجه البحري وشمال الصعيد وعلى السواحل الشمالية وعلى جنوب سيناء ومائل للحرارة جنوب الصعيد.

حالة الطقس ليلًا

كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود  طقس، مائل للبرودة ليلًا وفي الصباح الباكر على شمال البلاد وعلى جنوب الصعيد وجنوب سيناء وأغلب الأنحاء.

حالة الطقس غدًا

كما كشفت هيئة الارصاد الجوية عن متوسط  درجات الحرارة المتوقعة عن الغد:

القاهرة الكبرى

درجة الحرارة العظمى: 25

درجة الحرارة الصغرى:  17

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى:22

درجة الحرارة الصغرى: 17

جنوب سيناء وسلاسل البحر الاحمر

درجة الحرارة العظمى:28

درجة الحرارة الصغرى: 20

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 26

درجة الحرارة الصغرى: 14

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى:31

درجة الحرارة الصغرى:17
 
 

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