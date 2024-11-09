السبت 09 نوفمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

الجنايات تؤجل محاكمة متهم بالانضمام لجماعة إرهابية ونشر أخبار كاذبة

محكمة، فيتو
محكمة، فيتو

قررت محكمة جنايات مستأنف إرهاب المنعقدة ببدر، تأجيل محاكمة متهم بالانضمام لجماعة إرهابية، ونشر أخبار كاذبة في القضية رقم 4736 لسنة 2022، جنايات التجمع، لجلسة 8 ديسمبر المقبل.


ووجهت النيابة العامة إلى المتهم اتهامات بالانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، ونشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد بقصد تكدير السلم العام في إطار أهداف جماعة الإخوان الإرهابية، والترويج لأغراض الجماعة التي تستهدف زعزعة الثقة في الدولة المصرية ومؤسساتها.

يذكر أن عددًا من المناطق والمدن بمحافظات الجمهورية شهدت أعمال عنف على يد عناصر وكوادر جماعة الإخوان الإرهابية عقب ثورة 30 يونيو التي أطاحت برئيسهم الراحل محمد مرسي.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

محكمة جنايات مستأنف إرهاب جنايات التجمع نشر أخبار كاذبة النيابة العامة

مواد متعلقة

تجديد حبس 11 متهما بنشر أخبار كاذبة 45 يوما

تجديد حبس 6 متهمين بنشر أخبار كاذبة وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي

تجديد حبس 8 متهمين بنشر أخبار كاذبة وتكدير السلم والأمن العام 45 يوما

الأكثر قراءة

كارثة إثيوبية جديدة، خبير سدود يكشف سر انتشار الأشكال البيضاء على خريطة سد النهضة (صور)

انخفاض سعر الجنيه الذهب فى الصاغة الآن

السيسي يوجه برفع مستويات المعيشة وتيسير حياة المواطنين

أزمة في الأهلي بسبب مباراة العين الإماراتي (تفاصيل)

الكهرباء تبدأ تغيير العدادات لـ4.5 مليون مشترك، وهذه أبرز الفئات المستهدفة

بعد حكم الدستورية العليا، أين وصل تعديل قانون الإيجار القديم بمجلس النواب؟

بعد حكم الدستورية، تعرف على توصيات إسكان النواب بشأن الإيجار القديم

الجمبري بـ 150 جنيهًا، أسعار الأسماك في سوق العبور اليوم السبت

منوعات

المزيد

بيع لوحة رسمها روبوت مقابل 1.1 مليون دولار

تجدد آمال العثور على الطائرة الماليزية المختفية لهذا السبب

تفسير لغز أحد أكثر الظواهر الكونية غموضًا

بعد محاولتي اغتيال، ترامب يستعين بالكلاب الآلية لتعزيز حمايته (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

سعر كيلو النحاس الأحمر اليوم السبت

سعر طن القصدير اليوم السبت بالبورصات العالمية

الطماطم تبدأ من 5 جنيهات، أسعار الخضراوات اليوم السبت بسوق العبور

الجمبري بـ 150 جنيهًا، أسعار الأسماك في سوق العبور اليوم السبت

المزيد

انفوجراف

ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي قبل الجولة الـ 11 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الليلة الأخيرة، مشهد الوداع في حياة السيدة عائشة (1 – 4)

ما هو وقت قراءة سورة ق وما فضلها؟

حكم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بغير الصيغ الواردة في السنة

المزيد
الجريدة الرسمية
ads