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أخبار مصر

وزيرة التنمية المحلية: انطلاق 4 دورات تدريبية غدًا للعاملين بالمحليات

وزير التنمية المحلية،
وزير التنمية المحلية، فيتو

أعلنت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية انطلاق الأسبوع الخامس عشر من الخطة التدريبية للمحليات للعام المالى 2024 /2025 غدًا الاحد الموافق 10 نوفمبر الجارى بتنفيذ 4 دورات تدريبية هي دورة "استخدام اللغة الإنجليزية في مجال إدارة المشروعات (دورة تخصصية )"، ودورة "التأهيل للتقدم لمسابقة التميز الحكومي للمراكز التكنولوجية"، ودورة "حماية الطفل وخط النجدة"، ودورة "المستويات التخطيطية والمخططات الاستراتيجية العامة"، مشيرة إلى أهمية العائد من تلك الدورات في تحسين الخدمات المقدمة للمواطن، وزيادة رضا المواطن عن المحليات، ومسايرة التقدم التكنولوجي، وتوسيع قاعدة اختيار القيادات الكفء، وتطوير أداء المحافظات وكياناتها التنظيمية، واعادة هندسة وتوحيد دورات العمل بالمحافظات.

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الدورات التدريبية لوزارة التنمية المحلية

وأوضحت وزيرة التنمية المحلية أن إجمالي عدد المستفيدين من دورات الأسبوع الخامس عشر يبلغ 139 متدرب، مشيرة إلى أن الوزارة تسعى بصورة مستمرة لتطوير منظومة التدريب على مستوى العاملين بالديوان العام وكافة المحافظات وتنوع الفئات المستهدفة من برامجها التدريبية من مختلف الدرجات الوظيفية والمستويات الادارية والإدارات والقطاعات الأكثر تأثيرًا فى إصلاح منظومة الجهاز الادارى بالمحافظات ومواكبتهم للتكنولوجيا الحديثة بما يؤدى إلى نشر معايير النزاهة والشفافية ومحاربة الفساد مع دعم وتمكين الشباب باعتبارهم الركيزة الأساسية في خطة الدولة واستراتيجيتها لبناء الإنسان وتطوير الإدارة المحلية والإصلاح الادارى بالمحافظات. 

وأشارت الدكتورة منال عوض إلي أن الأسبوع الخامس عشر يتضمن انطلاق دورة التأهيل للتقدم لمسابقة التميز الحكومي للمراكز التكنولوجية بالتعاون مع وزارة التخطيط وفريق مدرب من الـ TOT، ويستفيد منها مديري المراكز التكنولوجية ورؤساء لجان المتابعة والإشراف على المراكز التكنولوجية، لافتة إلى أن الدورة ستتضمن عرض نماذج حصلت علي جائزة التميز الحكومي للمراكز التكنولوجية، مؤكدة اهتمام الوزارة برفع قدرات العاملين بالمراكز التكنولوجية ليتمكنوا من أداء عملهم وتحقيق الأهداف المنشودة في تغيير النظرة السلبية عن المحليات، من خلال نظام موحد ومركزي ومميكن مرتبط بالإدارات المختلفة، ويتيح الإدارة اللامركزية لجميع مراكز الوحدات المحلية، عبر نظام «الشباك الواحد».

حقوق الإنسان والمرأة المصرية

وقالت وزيرة التنمية المحلية أنه إيمانًا بدور الوزارة بحقوق الإنسان والمرأة المصرية وتمكينها اجتماعيًّا وسياسيًّا واقتصاديًّا مما يعود بالنفع على الأطفال وحمايتهم، ينفذ مركز سقارة في أسبوعه الـ 15 دورة، "حماية الطفل وخط النجدة" والتي يشارك في تنفيذها المجلس القومي للطفولة والأمومة ووحدة تكافؤ الفرص بالوزارة، ويستفيد منها المديرين والعاملين بوحدات حماية الطفل العامة والفرعية  بالمحافظات، مؤكدة أهمية رفع وعي العاملين بالمحافظات لسياسة العامة لحماية الطفولة في المحافظة ومتابعة تنفيذ هذه السياسة،و رصـد جميـع حـالات التعـرض للخطـر، ومسئوليات الجهات المعنية والشريكة، والمكون القانوني وحالات تعرض الطفل للخطر، والآليات القانونية ونطاق عمل اللجنة وتوثيق الحالات، وتطبيق عملي حماية الطفل، وخريطة الموارد المجتمعية وتحديد الأولويات.

وأضافت الدكتورة منال عوض على أن تطوير ورفع كفاءة العاملين بالمحافظات لتحقيق تمكين الإدارة المحلية هو السبيل الوحيد نحو تحقيق نمو شامل وتنمية مستدامة في مصر، وهو ما انعكس على وضع متطلبات الخطة التدريبية الحالية واختيار الدورات والتي استهدفت عدد من المحاور هي تحقيق العدالة المكانية وخفض الفجوات الجغرافية وتمكين المجتمعات المحلية اقتصاديًّا واجتماعيًّا، وإتاحة الخدمات الأساسية بجميع المناطق الجغرافية، لإحداث تنمية حقيقية في المجتمع، وخلق إدارة محلية قادرة على تقديم الخدمات العامة بكفاءة وفعالية وتعزيز استجابتها لاحتياجات المواطنين من جهة؛ وتعظيم الأثر التنموي للإصلاحات التي تقوم بها الحكومة المصرية في جميع المحافظات من جهة أخرى.

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