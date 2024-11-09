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ثقافة وفنون

عزاء الإعلامية جيلان حمزة غدا بمسجد عمر مكرم

جيلان حمزة.. فيتو
جيلان حمزة.. فيتو

تستقبل أسرة الإعلامية الكبيرة الدكتورة جيلان حمزة  واجب العزاء غدا الأحد في مسجد عمر مكرم من٥ إلى ٨ مساء.

وكانت قد رحلت عن عالمنا الكاتبة والإعلامية جيلان حمزة، ابنة الدكتور عبد اللطيف حمزة مؤسس معهد الدراسات الإعلامية في جامعة القاهرة، بالإضافة إلي إنها شقيقة الإعلامية الراحلة والمذيعة الشهيرة كاريمان حمزة.

الراحلة جيلان حمزة كاتب صحفية وروائية، كتبت أول رواية لها في سن الـ 17 عاما من خلال تقديمها رواية "قلب بلا قناع"، وتخرجت في كلية الإعلام جامعة القاهرة، وحصلت علي الماجستير والدكتوراه في الإعلام من جامعة الزقازيق.

 

وكتبت جيلان عددا من الروايات ومنها رواية اللعبة والحقيقية، ونالت عنها عددا من الجوائز منها جائزة الشبان، وتم ترشيحها للعمل بالتلفزيون المصري من قبل عبد القادر حاتم وزير الإعلام السابق، وبدأت مشوارها الإعلامي كمذيعة  ومن أبرز البرامج التي قدمتها  في المرأة وبرنامج كشكول بالإضافة إلى برنامج اختبر معلوماتك وعدد آخر من البرامج. 

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