السبت 09 نوفمبر 2024
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حوادث

التصريح بدفن جثة سائق تروسيكل سقط من أعلى كوبري بأكتوبر

انقلاب تروسيكل
انقلاب تروسيكل

صرحت نيابة أكتوبر التصريح بدفن جثة شخص لقي مصرعه في حادث انقلاب تروسيكل بمنطقة الـ 800 فدان بدائرة قسم شرطة ثالث أكتوبر بالجيزة، واستعلمت عن الحالة الصحية لمصاب آخر في الحادث.

 

مصرع شخص وإصابة آخر 


تلقى المقدم محمد داود، رئيس مباحث قسم شرطة ثالث أكتوبر بمديرية أمن الجيزة، إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها وقوع حادث مروري ووجود متوفي ومصاب بمنطقة الـ 800 فدان بدائرة القسم.

 

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل البلاغ، وبالفحص تبين أنه أثناء سير تروسيكل أعلى كوبري ومحاولة قائده الدوران اختل توازنه واصطدم بسور الكوبري، وسقط قائده من أعلى الكوبري متوفيًا، فيما أصيب آخر كان برفقته.

 

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