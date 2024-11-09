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حوادث

تأجيل محاكمة مسن متهم بقتل ابنه لإدمانه المخدرات في الساحل

محكمة شمال القاهرة،
محكمة شمال القاهرة، فيتو

قررت محكمة جنايات شمال القاهرة تأجيل محاكمة مسن متهم بقتل ابنه بسبب إدمان المجني عليه للمواد المخدرة في الساحل، لجلسة 6 يناير المقبل لحضور المتهم من محبسه. 

وتبين من التحريات أن الأب حاول علاج ابنه من إدمانه للمخدرات أكثر من مرة، وفي يوم الواقعة طلب المجني عليه من والده مبلغًا ماليًّا لشراء المخدرات، إلا أن الأب رفض ذلك، فقام الابن بتهديده بسلاح أبيض، فقام الأب بإحضار سكين وسدد له 3 طعنات أودت بحياته.

قتل ابنه لإدمانه المخدرات

وكشفت تحقيقات النيابة أن المتهم يبلغ من العمر 69 عامًا والمجني عليه 33 سنة، حيث قام الأب بتسديد 3 طعنات له على خلفية تعاطيه المواد المخدرة.

وصرحت النيابة بدفن جثمان المجني عليه عقب صدور تقرير الصفة التشريحية الخاص به، وأمرت بحبس المتهم على ذمة التحقيق. 
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محكمة جنايات شمال القاهرة مديرية أمن القاهرة النيابة العامة

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