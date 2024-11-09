السبت 09 نوفمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

أشرف حكيمي على رأس قائمة باريس سان جيرمان لمباراة أنجيه

باريس سان جيرمان،
باريس سان جيرمان، فيتو

أعلن الإسباني لويس إنريكي مدرب باريس سان جيرمان، عن قائمة اللاعبين التي ستخوض مباراة أنجيه، مساء اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة 11 من بطولة الدوري الفرنسي.

قائمة باريس سان جيرمان لمباراة أنجيه

تواجد النجم المغربي أشرف حكيمي على رأس قائمة باريس سان جيرمان، حيث اختار إنريكي 21 لاعبا، وهم: 

دوناروما، حكيمي، ماركينيوس، رويز، ديمبلي، أسينسيو، دوي، فيتينيا، لي كانج، مواني، مايولو، نونو مينديس، باركولا، إيمري، بيرالدو، سكرينيار، سافونوف، زاجي، تيناس، وجواو نيفيز.

ويعتلي باريس سان جيرملن قمة ترتيب الدوري الفرنسي برصيد 26 نقطة من 8 انتصارات وتعادلين وسجل خال من الهزائم.

أما أنجيه يحتل المركز الخامس عشر برصيد 10 نقاط من فوزين متتاليين في الجولتين الأحيرتين و4 تعادلات مقابل 4 هزائم.

وتبقى هذه المباراة هي الأخيرة للفريقين قبل فترة التوقف الدولي للشهر الجاري.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

لويس إنريكي باريس سان جيرمان انجيه الدوري الفرنسي إنريكي

مواد متعلقة

تألق برشلونة وهزيمة سان جيرمان وأرسنال، نتائج مباريات الجولة الرابعة لدوري أبطال أوروبا

أتلتيكو مدريد يخطف فوزا قاتلا من باريس سان جيرمان 1/2 في دوري أبطال أوروبا

الكاف مهنئا حكيمي بعيد ميلاده: استمتع بيومك يا أشرف

باريس سان جيرمان يمدد عقد لويس إنريكي

الأكثر قراءة

كارثة إثيوبية جديدة، خبير سدود يكشف سر انتشار الأشكال البيضاء على خريطة سد النهضة (صور)

انخفاض سعر الجنيه الذهب فى الصاغة الآن

السيسي يوجه برفع مستويات المعيشة وتيسير حياة المواطنين

أزمة في الأهلي بسبب مباراة العين الإماراتي (تفاصيل)

الكهرباء تبدأ تغيير العدادات لـ4.5 مليون مشترك، وهذه أبرز الفئات المستهدفة

بعد حكم الدستورية العليا، أين وصل تعديل قانون الإيجار القديم بمجلس النواب؟

بعد حكم الدستورية، تعرف على توصيات إسكان النواب بشأن الإيجار القديم

الجمبري بـ 150 جنيهًا، أسعار الأسماك في سوق العبور اليوم السبت

منوعات

المزيد

بيع لوحة رسمها روبوت مقابل 1.1 مليون دولار

تجدد آمال العثور على الطائرة الماليزية المختفية لهذا السبب

تفسير لغز أحد أكثر الظواهر الكونية غموضًا

بعد محاولتي اغتيال، ترامب يستعين بالكلاب الآلية لتعزيز حمايته (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

سعر كيلو النحاس الأحمر اليوم السبت

سعر طن القصدير اليوم السبت بالبورصات العالمية

الطماطم تبدأ من 5 جنيهات، أسعار الخضراوات اليوم السبت بسوق العبور

الجمبري بـ 150 جنيهًا، أسعار الأسماك في سوق العبور اليوم السبت

المزيد

انفوجراف

ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي قبل الجولة الـ 11 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الليلة الأخيرة، مشهد الوداع في حياة السيدة عائشة (1 – 4)

ما هو وقت قراءة سورة ق وما فضلها؟

حكم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بغير الصيغ الواردة في السنة

المزيد
الجريدة الرسمية
ads