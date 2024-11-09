قرار النيابة في مصرع شخص داخل أسانسير بالشيخ زايد
صرحت النيابة العامة بالجيزة، بدفن جثة شخص سقط من مصعد عقار في مدينة الشيخ زايد، وتسليم الجثة لذويه تمهيدًا لتشييع جثمانه، وكلفت باستدعاء شهود العيان لسماع أقوالهم.
مصرع شخص داخل مصعد بالجيزة
تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغًا يفيد مصرع أحد الأشخاص داخل عقار بمدينة الشيخ زايد. وبإجراء التحريات تبين أن الضحية سقط بين الحائط والمصعد، مما أسفر عن مصرعه متأثرًا بالإصابات التي لحقت به.
تم نقل الجثة إلى ثلاجة المستشفى، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، لتتولى النيابة التحقيق.
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