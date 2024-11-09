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حوادث

النيابة تستعجل التحريات في ضبط عاطل بحوزته مخدرات وسلاح بالإسماعيلية

حبس، فيتو
حبس، فيتو

استعجلت نيابة فايد الجزئية تحريات الأجهزة الأمنية بشأن عاطل متهم بالاتجار في المواد المخدرة وحيازة سلاح ناري بدائرة مركز شرطة فايد في محافظة الإسماعيلية، وذلك للوقوف على نشاط المتهم. 

وتمكنت مديرية أمن الإسماعيلية، من القبض على عاطل، لاتهامه بالاتجار في المواد المخدرة وحيازة سلاح ناري بدائرة مركز شرطة فايد في محافظة الإسماعيلية، وتم التحفظ على المتهم والمضبوطات.

وكانت وردت معلومات إلى اللواء محمد عامر مدير أمن الإسماعيلية، يفيد بقيام عاطل وشهرته «سبيرتو»، له معلومات جنائية، باتخاذ قرية سرابيوم بدائرة المركز مسرحا لمزاولة نشاطه الإجرامي بالاتجار في المواد المخدرة وحيازة سلاح ناري.

وتم عرض المعلومات على اللواء محمد عامر مدير أمن الإسماعيلية، فتم تشكيل فريق بحث أشرف عليه اللواء أحمد عليان مدير مباحث الإسماعيلية عقب تقنين الإجراءات وإعداد الأكمنة اللازمة، تمكن النقيب مصطفي البنا والنقيب أحمد خالد، معاونى رئيس المباحث المقدم أحمد الصفتي من ضبط المتهم وبحوزته مواد مخدرة «هييدرو» و« هيروين» و«حشيش» وسلاح ناري «فرد خرطوش»، وعدد من الطلقات تستخدم على السلاح الناري المضبوط. 

وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

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اللواء محمد عامر قرية سرابيوم محافظة الإسماعيلية مديرية أمن الإسماعيلية مركز شرطة فايد نيابة فايد

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