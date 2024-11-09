عقب انقلاب مقطورة الفوسفات، النيابة العامة بالمنيا تحتجز السائق للتحقيق

احتجزت النيابة العامة في المنيا سائق شاحنة مقطورة تحمل مادة الفوسفات، والتي تعرضت لحادث انقلاب اليوم السبت على الطريق الصحراوي الغربي عند مدخل الواحات بالمحافظة، للتحقيق معه حول الواقعة.

وكان اللواء مجدي سالم، مدير أمن المنيا، تلقى بلاغًا عن الحادث، حيث توجهت على الفور قوات الحماية المدنية والشرطة والإسعاف إلى مكان الحادث.

إنقلاب مقطورة الفوسفات في المنيا

وتبين أن الشاحنة رقم 8179 ر ل ع والمقطورة رقم 2215 ر ج ق، كانت محملة بفوسفات بنسبة 25% وجاءت من شركة فوسفات مصر فرع الوادي الجديد في طريقها إلى العين السخنة، وقد حدث الانقلاب نتيجة اختلال عجلة القيادة.

الوحدة المحلية لمركز بني مزار

وتمكن رجال الإنقاذ من رفع الحمولة والمقطورة من الطريق باستخدام المعدات الثقيلة التابعة للوحدة المحلية لمركز بني مزار، مما سمح بإعادة فتح الحركة المرورية باتجاه شمال الصعيد، دون تسجيل أي إصابات بشرية.