انهيار منزل قديم مكون من طابقين في المنيا

شهدت إحدى قرى مركز أبو قرقاص جنوب محافظة المنيا، انهيار عقار مكون من طابقين من الطوب اللبني دون خسائر بشرية، تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

انهيار منزل قديم مكون من طابقين بالمنيا بدون خسائر بشرية



تلقت الأجهزة الأمنية بمحافظة المنيا، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة، يتضمن انهيار منزل بالطوب اللبن، بعزبة صالح باشا، بحي جنوب مدينة أبو قرقاص.

المنزل مبني قديم مبني بالطوب اللبن



انتقلت سيارات الحماية المدنية، والشرطة والإسعاف إلى موقع الحادث، وتبين أن المنزل قديم ومبني بالطوب اللبن، مكون من طابقين، على مساحة 120 مترًا، وقد حدث الانهيار دون خسائر بشرية.

تم فرض كردون أمني حفاظًا على حياة المواطنين في محيط المكان.

تحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات والتي قررت بموافاتها بالتقرير الفني الخاص بلجنة المنشآت المنهارة والآيلة للسقوط، وكلفت الأجهزة الأمنية بالتحري عن الحادث.