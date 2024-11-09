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اقتصاد

المركزي الأردني يخفض أسعار الفائدة للمرة الثانية هذا العام

البنك المركزى الاردنى
البنك المركزى الاردنى - فيتو

البنك المركزى الأردنى، خفض  البنك المركزي الأردني، اليوم السبت الموافق 9 نوفمبر 2024، أسعار الفائدة على جميع أدوات السياسة النقدية بمقدار 25 نقطة أساس اعتبارًا من الأحد الموافق 10 نوفمبر الجاري، وذلك للمرة الثانية هذا العام، وبحسب بيانات المركزي الأردني، فإن سعر الفائدة الرئيسية سينخفض عقب القرار إلى 6.75 بالمئة مقابل 7 بالمائة سابقا.

 

المركزى الاردنى - فيتو 
المركزى الاردنى - فيتو 

 

قرار لجنة عمليات السوق المفتوحة بخفض الفائدة


وقال  المركزي الأردني، في بيان: إن قرار لجنة عمليات السوق المفتوحة بخفض الفائدة "جاء بعد مراجعة دقيقة للمؤشرات الاقتصادية المحلية، واتجاهات أسعار الفائدة العالمية، والتي تدعم استمرار السياسة النقدية التيسيرية التي بدأها البنك المركزي في شهر سبتمبر الماضي".

قرار البنك المركزى الأردنى فى سبتمبر الماضى 


جدير بالذكر كان المركزي الأردني قرر في سبتمبر الماضي خفض أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس بعد انتهاء دورة التشديد النقدي التي طبقها منذ مارس 2022.

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