السبت 09 نوفمبر 2024
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الإسكان: استكمال رفع كفاءة وتأهيل روافع مياه الشرب بالقاهرة الجديدة

جهاز القاهرة الجديدة
جهاز القاهرة الجديدة

صرح المهندس عبدالرءوف الغيطي، رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، بأنه تم استكمال رفع كفاءة وتأهيل رافع مياه الشرب رقم 1 بالتسعين الجنوبي، ورافع المياه رقم 2 بالمستثمرين الجنوبية، ورافع المياه رقم 4 بالتجمع الأول، ورقم 5 بمنطقة الداون تاون بالتجمع الخامس، وذلك في إطار توجيهات المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، برفع كفاءة محطات مياه الشرب والصرف الصحي بالمدن الجديدة.

وأضاف المهندس عبد الرءوف الغيطي، أنه تم الوقوف على حالة الروافع من الطلمبات والخطوط وخزانات المياه، والتأكد من عدم وجود مشكلات تؤثر على جودة الخدمة المقدمة لسكان المدينة، وكذا التأكد من كفاءة وجاهزية المولدات الكهربائية واستعدادها للعمل ودخول الخدمة في أي طوارئ.

وأوضح المهندس عبد الرءوف الغيطي، أنه تم بالفعل الانتهاء من كافة أعمال تأهيل المباني وتنسيق الموقع والطرق والأرصفة، وكذلك الطلمبات والمحابس داخل روافع مياه الشرب، وذلك ضمن خطة تطوير ورفع كفاءة روافع المياه ومحطات الصرف الصحي بالمدينة، حيث يتم الآن العمل على استكمال تطوير ورفع كفاءة كامل روافع المياه ومحطات الصرف بالمدينة، لضمان تقديم أفضل خدمة لقاطني ومرتادي المدينة.

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