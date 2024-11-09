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سياسة

خبير استراتيجي: سياسة التجويع الإسرائيلية ضد غزة تستهدف تهجير الفلسطينيين

طارق فهمى،فيتو
طارق فهمى،فيتو

قال الدكتور طارق فهمي، الخبير الاستراتيجي وأستاذ العلاقات الدولية بجامعة القاهرة، إن سياسة التجويع الإسرائيلية التي تُمارس ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة قد بلغت مراحل متقدمة، حيث بدأ الاحتلال الإسرائيلي في تطبيق خطة استراتيجية تهدف إلى فصل شمال القطاع عن جنوبه. 

وأكد أن هذه السياسة تهدف إلى الضغط على الفلسطينيين في القطاع وتركز بشكل خاص على مراكز المساعدات الإنسانية، بما في ذلك دخول شركة أمريكية إسرائيلية للمساعدات المسلحة، والتي من المقرر أن تبدأ عملها في غضون أيام، مشيرًا إلى أن دورها سيكون في توزيع المساعدات بعيدًا عن أيدي حماس وعناصرها.

وأضاف الدكتور فهمي لـ فيتو أنه ضمن سياسة التجويع الإسرائيلية، تعمل سلطات الاحتلال على تشغيل ممر أو ميناء جديد بعيدًا عن معبر رفح، بما يتيح لها التحكم الكامل في المساعدات التي تدخل إلى القطاع. 

وأوضح أن هذه الإجراءات تأتي ضمن استراتيجية تهدف إلى إحداث تغييرات ديموغرافية في القطاع، من خلال تنفيذ "الترانسفيل" أو "الترحيل"، وهو إبعاد الفلسطينيين عن أرضهم في حال دمرت المنازل وتجويع السكان.

وأوضح أن إسرائيل تسعى، عبر هذه السياسات، إلى تجفيف منابع المساعدات التي تصل إلى القطاع، وأنه لا يتم إدخال المساعدات إلى غزة إلا عبر الطرق التي تسيطر عليها سلطات الاحتلال.

وقال الدكتور طارق فهمي: "إسرائيل أصبحت تستخدم أقصى وسائل الضغط على غزة، بما في ذلك السيطرة الكاملة على المساعدات الإنسانية، والهدف هو جعل حياة الفلسطينيين في القطاع غير ممكنة، مما يدفعهم للبحث عن الحياة في مكان آخر".

وفي هذا السياق، دعا الدكتور فهمي إلى ضرورة التصدي لهذه السياسات من خلال مجموعة من الخطوات الحاسمة، أولها ضرورة العمل على إعادة فتح المعابر بين قطاع غزة ومصر، مع تدعيم اتفاقية 2005 الخاصة بالمعابر. 

وأضاف أنه من الضروري إجراء تحقيقات شاملة بشأن وقف إدخال المساعدات إلى غزة، وأن تكون الأمم المتحدة والجهات الدولية في مقدمة هذه التحقيقات.

كما أكد أن الدور العربي، وبشكل خاص الجامعة العربية، يجب أن يكون حاسمًا في مواجهة هذه السياسة الإسرائيلية، من خلال إصدار قرارات تفضح المخططات الإسرائيلية وتكشفها على الصعيدين الإعلامي والدولي. 

وحذر من أن إسرائيل قد أصبحت لا تبالي بالقوانين الدولية أو الإنسانية، وهو ما يستوجب تصعيدًا دبلوماسيًا على المستوى العربي والدولي لوقف هذا العدوان الممنهج على الشعب الفلسطيني.

يُذكر أن سياسة الحصار والتجويع التي فرضتها إسرائيل على قطاع غزة منذ سنوات قد أدت إلى تدهور الأوضاع الإنسانية بشكل كبير، ما دفع العديد من المنظمات الدولية إلى مطالبة سلطات الاحتلال بوقف هذه الممارسات التي تشكل انتهاكًا صارخًا لحقوق الإنسان.

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