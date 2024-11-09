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تجدد آمال العثور على الطائرة الماليزية المختفية لهذا السبب

تجدد آمال العثور
تجدد آمال العثور على الطائرة الماليزية المختفية

ذكرت صحيفة "ديلي  ميل" البريطانية أن آمال العثور على طائرة الخطوط  الجوية  الماليزية  الرحلة  MH370  قد  تجددت بعد أن أعلن وزير النقل الماليزي عن مفاوضات نهائية مع شركة لاستكشاف  المحيطات، لإطلاق عمليات بحث جديدة قبالة سواحل غرب أستراليا.

وكانت الطائرة، التي كانت تقل 239  شخصًا، قد اختفت في ظروف غامضة فوق بحر الصين الجنوبي في مارس 2014 أثناء رحلتها من كوالالمبور إلى بكين.

 

اختفاء الطائرة في ظروف  غامضة  فوق بحر  الصين  الجنوبي

وبحسب شبكة «سكاي نيوز»، قال وزير النقل الماليزي، أنتوني لوك: إن الحكومة تُجري مفاوضات  مع  شركة  "أوشن  إنفينيتي"  الأمريكية  لاستئناف  عمليات  البحث  تحت  الماء  عن  الطائرة  في  منطقة  جديدة  بمساحة  15  ألف  كيلومتر  مربع  في  جنوب  المحيط  الهندي.

وأضاف لوك أن المفاوضات تتم  بموجب  اتفاق  "لا  اكتشاف،  لا  رسوم"،  مما  يعني  أن  الحكومة  الماليزية  لن  تدفع  أي  مبالغ  مالية  للشركة  إذا  لم  يتم  العثور  على  حطام  الطائرة.

وأشارت "ديلي ميل"  إلى  أن  تكلفة  مهمة  البحث  قد  تصل  إلى  104  ملايين  دولار.

وأعرب أقارب ضحايا الطائرة عن أملهم في أن تُسفر عمليات البحث الجديدة  عن  العثور  على  الطائرة  المفقودة  وكشف  ملابسات  اختفائها.

 

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الخطوط الجويه الماليزية MH370 وزير النقل الماليزي سواحل غرب أستراليا أستراليا بحر الصين الجنوبى

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