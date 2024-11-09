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التضامن تفتتح السوق الخيري لجمعية النور والأمل لرعاية الكفيفات

وزارة التضامن الاجتماعي،فيتو
وزارة التضامن الاجتماعي،فيتو

افتتح رامي عباس مستشار وزيرة التضامن الاجتماعي لشئون التسويق والمعارض السوق الخيري السنوي لجمعية النور والأمل لرعاية الكفيفات، وذلك بحضور هند عبد اللاه مدير عام الإدارة العامة للخدمات التأهيلية بوزارة التضامن الاجتماعي، وسلوى السيوفى رئيس مجلس إدارة جمعية النور والأمل لرعاية الكفيفات وقيادات الجمعية وعدد واسع من الحضور. 

وحرص مستشار وزيرة التضامن الاجتماعي على تفقد المعروضات من إنتاج الكفيفات من السجاد وأعمال البامبو والجوارب والملابس الجاهزة وأشغال التريكو التي تمتاز بالخامة الجيدة، كذلك إنتاج فتيات الجمعية من المفارش وملابس الأطفال والملايات.

وأشاد عباس بجودة المعروضات وبجهود الجمعية فى تنمية مهارات وقدرات الفتيات الكفيفات فى اطار الاستثمار فى البشر، مؤكدًا أن المنتجات تتميز بالتصميمات الرائعة وجودة الإنتاج. 

وأعلن مستشار وزيرة التضامن الاجتماعي للمعارض أنه سيتم التنسيق لتخصيص جناح خاص لمعروضات فتيات النور والأمل داخل معارض الوزارة التي ستقيمها أو تشارك بها دعما للإنتاج المتميز للفتيات. 

وتعد جمعية النور والأمل من أوائل المراكز التي أنشئت في الشرق الأوسط لرعاية الفتيات الكفيفات، حيث تأسست  جمعية النور والأمل لرعاية الكفيفات  1954 ولها دورها في خدمة الكفيفات، وتعزيز الخدمات المقدمة لهن، عبر توفير سبل الوقاية والرعاية والتأهيل.

 

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